Tutela alerta por 23 niños en riesgo ante hipopótamo en el río Nare

Desde un puente, varias personas preocupadas grabaron a un hipopótamo surcando el río, acercándose a una embarcación llena de niños, niñas y jóvenes que usan ese medio de transporte para ir a estudiar. Estas escenas motivaron la acción de tutela que el abogado Juber Martínez Giraldo radicó ante los jueces del Circuito de Puerto Berrío, a nombre de los menores que dependen del transporte escolar fluvial en esa zona del río Nare.
“En esa ruta precisamente donde está el hipopótamo adulto ahora, transitan 23 niños hacia la escuela”, explica Martínez, quien vive en Puerto Nare desde hace más de dos décadas.
Según la tutela, el ejemplar se encuentra a unos cuatro kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Nare en el Magdalena, dentro de un corredor navegable usado tanto por comunidades ribereñas como por rutas oficiales de transporte escolar.
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El río Nare, también conocido como Samaná Norte, marca el límite entre Puerto Nare y Caracolí, y es la única vía de comunicación de las comunidades que viven en ese cañón. “Las personas viven precisamente cerca del río porque es su fuente de transporte, de economía y de todo”, dice Martínez.
Por ese corredor navega, cinco días a la semana, la ruta que conecta el paraje Juntas con la Institución Educativa Rural Jorge Enrique Villegas: dos exposiciones diarias, ida y vuelta. “Es una exposición muy alta”, resume el abogado.