¿Prohibirán la prostitución en el POT de Medellín? Juez admitió tutela tras polémica por propuesta

Una controvertida propuesta que surgió durante la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, en la que se sugirió prohibir la prostitución en el espacio público, acaba de abrir un nuevo pulso judicial.
Justo cuando ese amplio proyecto de acuerdo se debate, un juzgado admitió una acción de tutela interpuesta por una asociación de trabajadoras y trabajadores sexuales, en la que se pide frenar esa posible prohibición antes de que quede en firme.
Si bien el juzgado se negó a suspender la realización del debate, tal como se pedía en las pretensiones, el pasado viernes 16 de octubre avaló revisar el recurso, abriendo un nuevo frente legal alrededor de la discusión.
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La controversia por una posible regulación en ese sentido se abrió a comienzos de este mes, cuando en medio de las sesiones que se vienen realizando para revisar las modificaciones del POT, el concejal Andrés Tobón, quien es coordinador de ponentes de ese proyecto de acuerdo, se refirió al tema.
Tal como quedó consignado en el informe de ponencia para primer debate, la idea surgió cuando la corporación discutía la definición de las centralidades en el POT y la regulación de varias actividades, como por ejemplo los casinos y la actividad hotelera.
En medio de la discusión, Tobón se refirió al trabajo sexual —al que denominó “explotación sexual”— y señaló que este está estrechamente ligado al accionar de los grupos armados ilegales en Medellín y constituye una de sus principales rentas.
En la sesión pidió revisar, como parte de las estrategias para combatir a esos grupos, si se podría prohibir expresamente esa actividad en el espacio público.