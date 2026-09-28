“Hagan lobby, pero de frente a la ciudadanía”: alcalde defendió regulación a viviendas turísticas en el POT

El debate por el futuro de la vivienda turística en Medellín sigue encendido. Luego de que en el Concejo se empezaran a discutir los cambios que se buscan adoptar en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para regular esa actividad, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que su gobierno no tiene previsto echarse para atrás en esa tarea. En medio de una controversia cada vez más álgida, el mandatario denunció que en el Concejo se estaría dando un fuerte lobby por parte de las empresas dedicadas a intermediar en ese negocio de las rentas cortas. Le puede interesar: Regulación de vivienda turística de renta corta en POT de Medellín abre pulso con aplicaciones: ¿quién ganará? “No puede ser que una modificación tan importante de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) haya sido tanto el lobby de un solo sector que haya dominado la discusión. La discusión tiene que ser pública. Aquí no va a haber discusiones a puerta cerrada. De una vez lo advierto. Nosotros ya radicamos el POT al Concejo de Medellín. La discusión es totalmente pública, así como lo hemos tenido estos dos años de elaboración”, dijo. Las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez se produjeron este lunes en medio del inicio del Climate Week, evento en el que varios líderes nacionales e internacionales llegaron a Medellín a hablar sobre cambio climático.

Luego de que el pasado viernes se realizara en el Concejo una primera reunión de socialización, en la que diferentes líderes del sector privado, concejales y la ciudadanía en general se refirieron a los cambios en el POT, la discusión por el futuro de la vivienda turística ha persistido. Al ser interrogado por el tema, el alcalde arrancó planteando que durante los últimos 12 años la construcción de nueva vivienda en Medellín ha estado estancada y atribuyó en gran medida a esa reducida oferta el encarecimiento de la vivienda que ha sufrido la capital antioqueña. “Aprobaron un POT en el 2014 y planteaba, por ejemplo, que para la zona del corredor del río, que es la zona plana de la ciudad donde se podía construir, se iban a construir más de 120.000 unidades de vivienda en esos años y solo se construyó el 2%. Porque una cosa es lo que dejan en el papel y otra cosa es lo que se puede terminar aplicando”, expresó. Lea además: ¿No es la renta corta? Investigadores revelan qué estaría disparando los precios de los arriendos en Medellín Por esta razón, planteó Gutiérrez, es que en las modificaciones del POT la Alcaldía buscarían dar condiciones más favorables para que se construya vivienda nueva, de tal forma que, a mayor demanda, los precios sean menores.

No obstante, señaló que la vivienda turística también ha influido en el encarecimiento de los arriendos y en otros problemas urbanos, que consideró la ciudad debe atender con urgencia. “Lo que vamos a hacer son, por supuesto, soluciones estructurales, habilitar más condiciones para la construcción de vivienda de todo tipo, de vivienda de interés social, vivienda de diferente estratificación”, expresó.

“Pero el tema de las plataformas de renta corta no es prohibir, es regular. Y yo sí les digo, hagan el lobby de frente, pero háganlo de frente a la ciudadanía. Yo tengo muy claro de qué lado estoy. Estoy del lado de la gente de Medellín, del lado de las familias de Medellín. Estoy del lado de proteger la vivienda familiar. Pero algo también muy importante, soy defensor de la libre empresa, soy defensor de la propiedad privada. Nadie les va a arrebatar esas viviendas que tienen”, agregó. El alcalde señaló que durante las socializaciones que se vienen realizando desde que se empezó a formular los cambios en el POT, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía ha sido los impactos que están ocasionando estos establecimientos en las zonas residenciales, no solo por su repercusión en los precios, sino por los temas de ruido. Entérese: ¿Qué vivienda buscan hoy los paisas? Ya van 33.190 negocios en el Valle de Aburrá “Simplemente en una zona de la ciudad se pueden desarrollar esas actividades y en otras zonas no. Porque también hay familias en toda la ciudad que dicen: ‘Venga, ¿cómo es posible que yo pueda tener tranquilidad si el apartamento de al lado o la casa de al lado se volvió renta corta y solo las utilizan para temas de fiestas y otras actividades?’. Tiene razón la gente”, agregó. Finalmente, el alcalde se refirió con suspicacia a la campaña que se estaría haciendo en contra de esas regulaciones, considerando que en muchos casos se trata de intereses privados que no le estarían dando la cara a la ciudadanía. “Yo ya voy viendo que aquí hay lobby y yo quiero ver quiénes han pagado por ese lobby. Paguen, pero háganlo de frente a la ciudadanía. ¿Quiénes han pagado esos ataques sistemáticos desde hace aproximadamente cuatro días? Entonces listo, comenzó la campaña a la Alcaldía. Aquí yo estoy como ciudadano y como alcalde para defender a la gente de la ciudad. Que hay políticos que prefieren privilegiar a unos muy pocos por unos negocios y afectar a la inmensa mayoría de las familias de Medellín, pues listo, los vamos a poner en evidencia. Como me dijo mi mamá toda la vida: manso pero no menso. Manso pero no menso. Que ni crean”, agregó. Continúe leyendo: Regulación de vivienda turística de renta corta en POT de Medellín abre pulso con aplicaciones: ¿quién ganará?

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