Un poeta sumó otro galardón antes de estrenarse en las salas de cine en Colombia este 28 de agosto

Tras lograr importantes galardones en eventos cinematográficos como el Festival de Cannes (Francia), y recientemente en el Festival de Cine de Lima (Perú), ‘Un Poeta’ de Simón Mesa, brilló en Melbourne (Australia), donde la película colombiana ganó el Bright Horizons Award.

Este galardón, entregado dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Melbourne (MIFF) reconoce a los cineastas debutantes o de segundo largometraje más prometedores a nivel mundial.

Es uno de los certámenes más influyentes de Australia, que este año celebró su edición 74. La película producida por Ocúltimo y Medio de Contención Producciones, llega a las salas de cine en Colombia el próximo 28 de agosto con distribución de Cine Colombia.

El galardón distingue cada año a las nuevas voces más prometedoras del cine mundial en su sección competitiva dedicada a primeras y segundas películas. En esta edición el jurado estuvo presidido por Charlotte Wells (Aftersun) y conformado por destacados nombres como Alex Ross Perry, Athina Rachel Tsangari, Col Needham y Nam Le, entre otros.