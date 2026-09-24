Unión Europea invierte 29 millones de euros en la empresa paisa Erco para proyectos solares

Este jueves 24 de septiembre, la Unión Europea anunció, en el Congreso de Andesco 2026, una inversión de 29 millones de euros (alrededor de $104.000 millones) para la empresa paisa Erco Energía.
Los recursos serán destinados al desarrollo de proyectos de energías renovables, principalmente iniciativas de generación solar y sistemas de baterías que la compañía adelanta en diferentes regiones de Colombia.
Luis Fernando Gómez, gerente financiero de Grupo Erco Energía, sostuvo que el dinero corresponde a una capitalización de la compañía y que los inversionistas europeos ingresarán al patrimonio de la empresa como accionistas.
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“Es una capitalización que recibe la compañía de parte de la Unión Europea. Son el fondo Finnfund, que es un banco de desarrollo de Finlandia, y Proparco, que es el banco de desarrollo francés”, explicó Gómez.