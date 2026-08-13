Startup paisa Erco Energía levanta US$129 millones para acelerar la energía solar

Erco Energía anunció el cierre de una ronda de inversión Serie C por US$129 millones. El capital fortalecerá la capacidad de la compañía para desarrollar y construir proyectos de energía en distintas regiones del país.
La operación se ubica entre las mayores rondas de equity (capital) anunciadas por una empresa colombiana en 2026. Así las cosas, el monto confirma a la energía como uno de los sectores más atractivos para la inversión en el país.
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