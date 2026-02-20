x

UNP responde a alcalde de Briceño, Antioquia, tras amenazas de las Farc, ¿qué medidas de protección le otorgó?

El mandatario, que fue declarado como objetivo militar, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación. Conozca más detalles.

  • En el fondo, un grafiti alusivo al Frente 36 de las disidencias de las FARC en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia. En miniatura en la esquina inferior derecha, el alcalde de esta localidad. Noé Espinosa Vásquez. FOTOS Camilo Suárez y Alcaldía de Briceño.
  • El apartado de lo que dijo la Unidad Nacional de Protección ante la solicitud del alcalde de Briceño quien teme por su vida. FOTO Cortesía.
El Colombiano
hace 3 horas
Cada vez es más crítica la situación que padecen los municipios del Norte de Antioquia respecto a los enfrentamientos con grupos armados ilegales. En el caso de Briceño, no solo es la comunidad la que está atemorizada, también su alcalde, Noé Espinoza Vásquez, quien en las últimas horas, a través de un panfleto intimidatorio atribuido al Bloque Magdalena Medio, frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, fue amenazado y declarado objetivo militar, supuestamente por los vínculos que el mandatario tendría con el Clan del Golfo.

Lea más: “La Paz Total se volvió el aliciente para que las bandas delincan en todo Antioquia”: secretario de Seguridad de Antioquia

Dicho texto, que circula por redes sociales, acusa al alcalde de múltiples acciones en favor de personas y empresas vinculadas, al parecer, al paramilitarismo, lo que según Espinosa es completamente falso. Incluso, el mandatario emitió un comunicado oficial en el que desmiente toda la información allí expuesta y, por el contrario, ratifica su compromiso comunitario y su rol de servicio.

“Las afirmaciones allí consignadas, en las que se pretende vincular mi nombre con organizaciones al margen de la ley y atribuirme conductas delictivas, son absolutamente falsas, carecen de sustento probatorio y constituyen un ataque directo contra la institucionalidad democrática.

Durante toda mi trayectoria en el servicio público he actuado con apego estricto a la Constitución Política, la ley y los principios que rigen la función administrativa: legalidad, moralidad, transparencia y responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia he promovido, auspiciado o tolerado la presencia de grupos armados ilegales.

Rechazo enérgicamente cualquier intento de instrumentalizar el dolor generado por hechos violentos ocurridos en nuestro municipio para sembrar odio, desinformación o deslegitimar a la administración municipal”, fueron algunos de los apartados del comunicado.

El alcalde, a su vez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se investigue de manera integral el origen del panfleto y su accionar como servidor público, pues señala que su trabajo ha sido transparente y nunca ha estado ni está vinculado con grupos al margen de la ley.

¿Qué medidas de seguridad destinó la UNP para el alcalde de Briceño?

Ante las amenazas de muerte, el mandatario Noé Espinoza pidió formalmente el apoyo de la Unidad Nacional de Protección UNP. Si bien hubo una respuesta por parte de la entidad, las medidas, ante la gravedad del asunto, habrían podido ser más robustas.

“Recomendación: Alcaldía Municipal de Briceño (Antioquia), para que adopte las siguientes medidas de protección, para lo cual podrá aunar esfuerzos con la Unidad Nacional de Protección, en virtud a lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 2.4.1.2.7 en concordancia con el artículo 2.4.1.2.49 del Decreto 1066 del 2015. Adicionado y modificado. Ajustar las medidas de protección de la siguiente manera: Implementar un (1) vehículo convencional. Ratificar un (1) chaleco blindado. UNP: Ratificar una (1) persona de protección”, precisó la UNP.

El apartado de lo que dijo la Unidad Nacional de Protección ante la solicitud del alcalde de Briceño quien teme por su vida. FOTO Cortesía.
El apartado de lo que dijo la Unidad Nacional de Protección ante la solicitud del alcalde de Briceño quien teme por su vida. FOTO Cortesía.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su preocupación a raíz de las amenazas al alcalde de Briceño, y, además, hizo una crítica a la “Paz Total” en la que viene trabajando el Gobierno Nacional, que, según él, consiste en dialogar con los bandidos antes que combatirlos.

“Uno de los municipios más afectados en esta materia en el norte de Antioquia es precisamente el municipio de Briceño, el frente 36 de las Farc, que delinque bajo el mando de alias ‘Calarcá’ declaró objetivo militar al alcalde de Briceño. Muy difícil entender cómo persisten negociaciones, conversaciones con estos criminales”, dijo Rendón.

Entre tanto, el caso seguirá bajo la lupa de las autoridades competentes mientras el mandatario de este municipio, al norte del departamento, espera que se resuelva la situación lo más pronto posible en beneficio de su seguridad.

