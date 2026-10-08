Operativo de control en el corregimiento Altavista, de Medellín, deja 17 obras suspendidas y 39 edificaciones bajo revisión

Las 39 edificaciones serán objeto de informe técnico por presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística. FOTO: ALCALDÍA

Una intervención de control realizada en una finca en la zona rural del corregimiento Altavista, en el occidente de Medellín, permitió identificar 39 edificaciones que aparentemente no cumplen con las normas urbanísticas. Le recomendamos leer: Casas destrozadas y un puente caído: creciente por lluvias causó estragos en Belén Altavista, en Medellín La acción fue adelantada en la finca La Aguadita, localizada en la vereda San Pablo, por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial en articulación con otras dependencias del Distrito. Durante la jornada estos funcionarios verificaron las condiciones técnicas y urbanísticas de los inmuebles ubicados en ese sector, luego de lo cual constataron que el área presenta uso general de suelo rural agroforestal y restricciones constructivas relacionadas con la cercanía de construcciones a fuentes hídricas. Una de las condiciones identificadas corresponde a la proximidad con la quebrada La Calima. “Al ser Altavista un pulmón verde y punto de producción de aguas para la ciudad, es una zona geoestratégica para Medellín; es muy importante proteger cada zona, pero sobre todo a cada habitante”, explicó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez.

El corregidor, con apoyo de la Policía, impuso 17 sellos de suspensión de obra por falta de licencia urbanística. FOTO: ALCALDÍA

Las 39 edificaciones serán objeto de informe técnico por presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística. En el transcurso de la operación, el corregidor Jerly Ferney Álvarez impuso 17 sellos de suspensión de obra por falta de licencia urbanística y se realizaron 18 remociones de materiales por parte del componente Construye Bien. Así mismo, se efectuaron siete entrevistas por parte de la Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas. La Alcaldía tiene el ojo puesto en la proliferación de construcciones ilegales en Altavista. Hace menos de dos semanas realizó otro operativo en la vereda San José del Manzanillo, donde los funcionarios recopilaron información sobre 55 edificaciones que tendrían irregularidades en su construcción y por eso fueron sometidas a indagación técnica. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En medio de la intervención, el 28 de septiembre, se estableció que las edificaciones se encontraban sobre el retiro de la quebrada La Pabón y sobre el cerro Las Tres Cruces, un área de aproximadamente 103,8 hectáreas que hace parte del entorno del Cinturón Verde de la capital antioqueña y que provee de importantes servicios ambientales al distrito. También le sugerimos ver: Aguacero en Medellín: una casa colapsó, se inundaron vías y cayeron 72 rayos en 20 minutos Altavista fue el corregimiento donde a finales de abril del año pasado ocurrió una tragedia cuando se desbordó la quebrada que lleva el mismo nombre generando un torrencial que afectó más de 40 viviendas y tumbó un puente. El balance finalmente fue de siete casas colapsadas y por lo menos 36 con averías.

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