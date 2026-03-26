Aguacero en Medellín: una casa colapsó, se inundaron vías y cayeron 72 rayos en 20 minutos

Las lluvias de la tarde de este jueves 26 de marzo volvieron a causar tremendo susto en el corregimiento de Altavista, en el occidente de Medellín. Según trascendió, una vivienda ubicada en el sector El Jardín de la vereda Manzanillo resultó parcialmente afectada luego del fuerte aguacero que al caer la tarde seguía cayendo sobre Medellín y el Aburrá. De acuerdo a la información conocida por EL COLOMBIANO por personas en la zona de los hechos, un alud de tierra cayó sobre la vivienda en la cual a esa hora se encontraban cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. Tras el suceso, los vecinos rescataron a los afectados, dos mujeres y dos adolescentes sin mayores percances. Aunque inicialmente en un reporte ciudadano se indicó que en la vivienda habría personas heridas, por fortuna el incidente no dejó afectados. Lea también: Buen Comienzo amplía su cobertura en Medellín y entregará paquetes alimenticios durante Semana Santa Este diario intentó corroborar la información con el Dagrd desde las 5:15 p.m., pero desde ese momento la entidad indicó que estaba verificando el suceso. El aguacero de la tarde de este jueves se caracterizó por la cantidad de rayos que cayeron sobre el Aburrá.Según las cuentas hechas por el sistema de alertas tempranas Siata, en los últimos 20 minutos se han registrado un total de 72 descargas eléctricas en la subregion, distribuidas en Medellín con 29 rayos, Caldas con 25, Envigado con 10, Itagüí con 5, y Sabaneta con 3.Así mismo, este sistema registró un aumento de nivel a riesgo naranja en la quebrada La Presidenta, a la altura del almacén Éxito Poblado, en el Distrito de Medellín. El Siata también detalló que se registra aumento de nivel a riesgo rojo en la Quebrada La Guayabala, a la altura de Barrio Diego Echavarría, en la comuna de Belén de la capital antioqueña, pues el agua llegó a los 1.54 metros de cauce. Con este riesgo se pueden generar inundaciones mayores que podrían derivar en evacuaciones preventivas.Así mismo, se informó que se registra aumento de nivel a riesgo naranja en la Quebrada El Sesteadero, en el sector de El Pesebre Ajizal en el municipio de Itagüí. Lea también: Si su plan es hacer deporte en Semana Santa, pilas: así van a funcionar los escenarios del Inder en MedellínFinalmente, el Siata indicó que se registra aumento de nivel a riesgo rojo en la Quebrada Altavista en Belén, en el Distrito de Medellín. Por lo que se pide a los residentes de la zona estar alertas.Según comentó el Dagrd a esta hora los organismos de socorro se encuentran inspeccionando las quebradas de la ciudad para prevenir situaciones de riesgo.