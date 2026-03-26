Aguacero en Medellín: una casa colapsó, se inundaron vías y cayeron 72 rayos en 20 minutos

Las lluvias de la tarde de este jueves 26 de marzo volvieron a causar tremendo susto en el corregimiento de Altavista, en el occidente de Medellín.

Según trascendió, una vivienda ubicada en el sector El Jardín de la vereda Manzanillo resultó parcialmente afectada luego del fuerte aguacero que al caer la tarde seguía cayendo sobre Medellín y el Aburrá.

De acuerdo a la información conocida por EL COLOMBIANO por personas en la zona de los hechos, un alud de tierra cayó sobre la vivienda en la cual a esa hora se encontraban cuatro personas, entre ellas dos menores de edad.

Tras el suceso, los vecinos rescataron a los afectados, dos mujeres y dos adolescentes sin mayores percances.

Aunque inicialmente en un reporte ciudadano se indicó que en la vivienda habría personas heridas, por fortuna el incidente no dejó afectados.

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Este diario intentó corroborar la información con el Dagrd desde las 5:15 p.m., pero desde ese momento la entidad indicó que estaba verificando el suceso.