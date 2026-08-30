Valdas Dambrauskas, el entrenador que ganó un concurso de TV y llegó a la Champions; conozca aquí su historia

Con 49 años de edad, este estratega logró el triunfo más importante de su carrera y del equipo que dirige, el cual se fundó apenas hace nueve años, en 2017. Además del resultado, que quedará en los libros de la Liga de Campeones, formó un proyecto que cortó los títulos y la hegemonía que durante 12 años construyó en ese país el Qarabag, club donde jugó hace poco el colombiano Camilo Durán.

Ganar en una noche de Champions , con un gol en el último minuto y que esa victoria sea histórica para tu club es todo un sueño para futbolistas y entrenadores. Esto le sucedió al técnico del Sabah de Azerbaiyán , Valdas Dambrauskas .

La popularidad de Valdas se dio justo después del triunfo en el máximo certamen de clubes europeos; sin embargo, su historia comienza mucho antes. Guerra, pérdidas, un sueño que no pudo cumplir y una participación en un programa de juegos de azar de televisión que le cambió la vida para siempre son detalles de un profundo relato acerca de la vida del técnico.

Nacido el 7 de enero de 1977 en Lituania, que en ese momento aún pertenecía a la Unión Soviética, el futuro DT creció en un hogar obrero. A los 11 años, Dambrauskas y su familia sufrieron la muerte de su padre, algo que lo golpeó y lo obligó a trabajar desde niño para apoyar a su madre.

Según el propio Valdas, se dio cuenta desde temprana edad de que sus limitaciones para jugar al fútbol no iban a permitirle cumplir su sueño de ser un jugador profesional. No obstante, esto no fue un impedimento para amar este deporte y darle su vida.

A los 23 años empezó a realizar breves cursos para formarse como entrenador. Cabe destacar que en ese momento ya contaba con el título de ingeniero. Dos años después, a los 25, llegó el momento que lo cambió todo.

En 2003, Dambrauskas se inscribió para participar en “Šeši nuliai – milijonas”, la versión lituana de “¿Quién quiere ser millonario?”. Con el intelecto y la sagacidad que lo caracterizan hasta el día de hoy, logró ganar un premio con el que pagó dos tiquetes de ida a Londres, uno para él y otro para su esposa, y se encaminó a cumplir su meta.

Se capacitó en academias de la capital inglesa y se ganó la vida de distintas maneras para subsistir junto a su mujer. Fue niñero, trabajó en mantenimiento de casas y jardines de niños y repartió periódicos. Todo esto sin saber hablar la lengua local de forma fluida. En 2007 se graduó e inició en el London Tigers, club de la novena división inglesa.

“Fui a ese programa para competir y pasar un buen rato. Desde los 12 años, cuando me di cuenta de que no sería futbolista profesional, supe que quería ser entrenador de fútbol. Se dio la posibilidad de mudarme a Inglaterra. Fui en busca de una vida mejor, pero con la idea clara de intentar abrirme camino como entrenador. Estoy muy feliz de poder trabajar en el fútbol y convertirlo en mi profesión. No puedo adivinar qué habría pasado sin ese concurso, pero creo que habría encontrado la manera de cumplir mi sueño”, afirmó Valdas en entrevista con Flashscore.