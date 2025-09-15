Jugador del fútbol colombiano fue denunciado ante la Fiscalía porque habría filtrado fotos íntimas de una mujer

Un nuevo escándalo mediático sacudió la órbita del Fútbol Profesional Colombiano, después de que se conociera que Valerie Mariana Carrillo Cadavid, una joven de 18 años, presentó una denuncia contra el extremo Yeiner Stiwar Londoño, jugador de Patriotas en la Primera B, y conocido por su paso por clubes como el Atlético Huila y Fortaleza. Le puede interesar: “Con Juan Florián siendo hombre o mujer o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete”: Petro sobre suspensión de ministro de la Igualdad La denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, seccional Medellín, también incluyó a Andrea Arias, actual pareja del futbolista y madre de su hijo. ¿El motivo? La presunta filtración de fotos privadas y el delito de injuria, un acto que desató una ola de acoso digital contra la víctima, según la denuncia. De acuerdo con el relato de Carrillo Cadavid, todo comenzó el pasado 8 de septiembre a las 7:59 de la mañana, cuando Andrea Arias habría enviado capturas de las imágenes a perfiles al azar a través de Messenger, acompañando los mensajes con comentarios burlescos. “La mujer circuló en redes sociales esas imágenes... Me mandó capturas de lo que mandó vía Messenger a perfiles al azar, en tono de burla, me dijo que me iba a seguir boleteando, de una manera horrible, además que con burlas”, afirmó la denunciante a Gol Caracol, detallando la crueldad detrás de la acción.

El extremo Yeiner Stiwar Londoño, de 24 años, llegó a Patriotas para este segundo semestre de 2025. FOTO: Redes sociales Patriotas Boyacá

¿Inocente o cómplice? Esta fue la versión del futbolista

Valerie no tardó en dudar de la versión de Londoño. El mismo día de la filtración, el jugador se contactó con ella, argumentando que su pareja le había tomado el celular sin su consentimiento. Una excusa que, según la joven, no la convenció, llevándola a incluir al futbolista en la demanda. “Yeiner me escribe en la mañana, ese mismo día, antes de irse a entrenar, y me dijo que Andrea le había cogido el celular, yo quedé en shock, yo en realidad dudo de que eso fuera así, por eso lo demandé a él y a Andrea Arias, que es la madre de su hijo”, explicó la mujer afectada.

El futbolista, por su parte, se declaró como una víctima más de la situación. En una entrevista también con Gol Caracol, Londoño expresó su preocupación por el impacto que este escándalo podría tener en su carrera.

Yeiner Stiwar Londoño en algunos partidos con su actual club, Patriotas Boyacá, del Torneo BetPlay Dimayor. FOTOS: Redes sociales Patriotas Boyacá

“La verdad que estoy apenado por toda esa situación, en el medio están mi nombre, mi carrera, al final estoy involucrado por el tema de las fotos... Yo siento que soy víctima, no fui el que filtró las fotos, no haría algo así, con ella (Valerie Mariana) nunca tuvimos inconvenientes, nosotros la llevábamos muy bien, no fui quien filtró las fotos”, expresó. Sin embargo, sus declaraciones han dejado más preguntas que respuestas, al no querer revelar la identidad de la persona que, según él, fue la verdadera responsable, ya que dijo que no era su trabajo decir quién fue. “A mí no me compete decir quién filtró las fotos, lo único que sé es que la muchacha sabe lo que pasó, en su rabia e impotencia no sé cómo haya contado las cosas, yo vengo acá a hablar por mí, al final estoy metido en esto”, concluyó el jugador de 24 años.

Las secuelas de la filtración: un ataque digital

Mientras la justicia investiga, Valerie Mariana se enfrenta a las consecuencias de la filtración. La joven ha sido blanco de acoso digital, con memes y mensajes de burla publicados en diferentes redes sociales. “He pedido ayuda en redes sociales, he pedido comprensión. Pero ustedes saben cómo es el acoso en redes, me hacen memes y demás, todo ha sido un problema”, compartió la joven, aunque agregó que con el tiempo ha logrado encontrar algo de calma. Este no sería un hecho aislado. Según la denunciante, “hay otra chica a la que le pasó lo mismo que a mí, pero por miedo no quiso denunciar. Incluso, un familiar de Yeiner me llamó y me dijo que él era un descarado”.

Valerie Mariana Carrillo Cadavid, joven de 18 años y denunciante de ser víctima de la filtración de las fotos íntimas. FOTO: Redes sociales