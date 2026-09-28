Ella es Claudia Macero, la mano derecha de María Corina que regresó a Venezuela: ¿por qué es clave su retorno?

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Empezaron a regresar al país algunas de las personas de mayor confianza de la líder opositora y Premio Nobel de Paz. Este domingo regresó a su país Claudia Macero, jefa de comunicaciones del movimiento Vente Venezuela, que encabeza Machado. Estaba exiliada hace más de un año.
Su retorno se da en un momento tenso para la oposición, ya que el presidente Donald Trump tuvo una reunión presencial con la cabeza del régimen autoritario, Delcy Rodríguez. El encuentro se dio en el marco de la Asamblea General de la ONU.
El presidente Donald Trump ha manifestado su satisfacción con el trabajo de Rodríguez, quien gobierna como presidenta interina bajo presiones de Estados Unidos. Entretanto, Machado ha quedado al margen de las maniobras de Washington.
Le puede interesar: Mientras Delcy Rodríguez viajó a Naciones Unidas, a María Corina le impidieron tres veces el regreso a Venezuela
Ahora bien, Macero se refirió al regreso de Machado a Venezuela, que no ha podido darse. Según dijo, ya ha intentado volver al país siete veces, pero no se le ha permitido.
“No lo sé (cuándo vuelva). Ya ustedes vieron lo difícil que ha sido, siete veces. Creo que ningún venezolano tiene que ser sometido a ese impedimento. Y la vamos a esperar aquí. Creo que ya está aquí, en cada uno de nosotros y en lo que estamos haciendo todos los días”, dijo Macero a los medios de comunicación.