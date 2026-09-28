Ella es Claudia Macero, la mano derecha de María Corina que regresó a Venezuela: ¿por qué es clave su retorno?

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Empezaron a regresar al país algunas de las personas de mayor confianza de la líder opositora y Premio Nobel de Paz. Este domingo regresó a su país Claudia Macero, jefa de comunicaciones del movimiento Vente Venezuela, que encabeza Machado. Estaba exiliada hace más de un año. Su retorno se da en un momento tenso para la oposición, ya que el presidente Donald Trump tuvo una reunión presencial con la cabeza del régimen autoritario, Delcy Rodríguez. El encuentro se dio en el marco de la Asamblea General de la ONU. El presidente Donald Trump ha manifestado su satisfacción con el trabajo de Rodríguez, quien gobierna como presidenta interina bajo presiones de Estados Unidos. Entretanto, Machado ha quedado al margen de las maniobras de Washington. Le puede interesar: Mientras Delcy Rodríguez viajó a Naciones Unidas, a María Corina le impidieron tres veces el regreso a Venezuela Ahora bien, Macero se refirió al regreso de Machado a Venezuela, que no ha podido darse. Según dijo, ya ha intentado volver al país siete veces, pero no se le ha permitido. “No lo sé (cuándo vuelva). Ya ustedes vieron lo difícil que ha sido, siete veces. Creo que ningún venezolano tiene que ser sometido a ese impedimento. Y la vamos a esperar aquí. Creo que ya está aquí, en cada uno de nosotros y en lo que estamos haciendo todos los días”, dijo Macero a los medios de comunicación.

“Hoy vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para dar la confianza a otros de que hay que volver. Es el momento de volver, es el momento de volver a casa. Es el momento de recuperar este país”, agregó. Le puede interesar: Trump negó haber frenado el regreso de María Corina Machado a Venezuela: “No le dije que no” Incluso, hizo referencia a declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, que ha estado al frente de las operaciones de Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero. “Como decía Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ella tiene derecho como venezolana a estar aquí (...) no debería haber impedimento para volver”, agregó. Machado salió de la clandestinidad en diciembre cuando viajó para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá. La dirigente afirmó el sábado en un foro virtual sobre democracia que iba a “regresar muy pronto” a su país. El domingo celebró el regreso de Macero, que se suma al de varios dirigentes de su partido que estaban en el exilio y han llegado a Venezuela en las últimas semanas. “¡Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa!”, escribió Machado.

Regreso seguro de los líderes en el exilio y antecedentes diplomáticos

Macero, de 34 años, forma parte de un grupo de seis colaboradores de Machado que se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas en marzo de 2024 durante más de un año, en tiempos de represión antes de las presidenciales de 2024. Los opositores tenían orden de captura de la fiscalía que los señalaba de intentar “generar desestabilización” e incentivar el alzamiento de “un ala militar”. En mayo de 2025, salieron de la sede diplomática y llegaron sorpresivamente a Estados Unidos, tras una “operación” que Washington dijo haber conducido y cuyos detalles aún se desconocen. Macero confió entonces a la prensa que incluso había salido antes que sus compañeros. “Tengo que ponerme al día con mis abogados para entender qué es lo que viene”, explicó Macero a la AFP, y dijo que en migración del aeropuerto “fue muy amable” y “no me preguntaron nada”. Sus seguidores cantaron el himno nacional al verla llegar, mientras ella abrazaba a sus conocidos. “Me siento muy emocionada, sobre todo por mi familia, por mis compañeros”, aseguró. Más temprano, partidarios de Machado se movilizaron en caravanas por varias regiones para exigir su “regreso seguro” al país, mientras crece la presión de la gente para que haya elecciones presidenciales otra vez. Las movilizaciones de cientos de personas se repitieron en varios estados como Barinas, tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, Miranda y Táchira.

Exigencia de elecciones presidenciales y denuncias de detenciones en la oposición

El partido Vente Venezuela denunció la detención de Fernando Torrealba, dirigente regional, cuando guardias lo detuvieron la mañana del domingo en el estado Zulia (noroeste). El dirigente Juan Pablo Guanipa, aliado de Machado con el que EL COLOMBIANO habló hace unos meses, aseguró desde la concentración en la capital de Zulia que la oposición “exige” el regreso de su líder, así como una convocatoria a elecciones presidenciales. “Tenemos que seguir hasta lograr que tengamos el país libre y democrático que aspiramos”, dijo Guanipa. Distintos sectores reclaman un llamado a elecciones en la Venezuela sin Maduro. Por su parte, Delcy Rodríguez aseguró hace días ante la Asamblea General de la ONU que “habrá elecciones” en el país, pero sin precisar cuándo, lo que ha aumentado la incertidumbre. Bloque de preguntas frecuentes