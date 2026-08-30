Venezuela prevé producir 1,5 millones de barriles diarios en acuerdo con Estados Unidos

Venezuela espera recibir unos US$ 209.335 millones como resultado del nuevo acuerdo petrolero suscrito con Estados Unidos, que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos durante 25 años y establece condiciones fiscales que serían favorables para el Estado venezolano frente a las aplicadas en grandes proyectos petroleros anteriores, según anunció la líder del régimen encargada, Delcy Rodríguez.
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Tomando como referencia un precio internacional de US$65 por barril, Rodríguez aseguró que cerca de US$19 de cada barril producido y vendido ingresarán directamente a Venezuela, de acuerdo con las estimaciones oficiales del proyecto.
El acuerdo prevé una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios y contempla, entre otros desarrollos, ocho nuevos bloques greenfield en la Faja Petrolífera del Orinoco.