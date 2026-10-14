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Reapareció Verónica Alcocer tras denuncias de Eva Ferrer y confirmó que viajó a Venezuela; pidió información a la Fiscalía sobre el caso

La ex primera dama confirmó que viajó a Venezuela, pero rechazó los señalamientos que buscan vincularla con presuntos hechos ilícitos. También recordó que ya había acudido a la Fiscalía por declaraciones anteriores de su exasesora.

  • Alcocer pidió detalles sobre las investigaciones anunciadas públicamente y reiteró su disposición a colaborar con la justicia. FOTO: Colprensa
    Alcocer pidió detalles sobre las investigaciones anunciadas públicamente y reiteró su disposición a colaborar con la justicia. FOTO: Colprensa
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 31 minutos
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Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, solicitó información a la Fiscalía General de la Nación sobre las actuaciones relacionadas con las denuncias de su exasesora Eva Ferrer, quien en una entrevista publicada por la revista Semana el 9 de octubre la señaló de presuntos hechos ilícitos, entre ellos el supuesto transporte de dinero y drogas.

A través de un derecho de petición dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y al vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, Alcocer pidió detalles sobre las investigaciones anunciadas públicamente y reiteró su disposición a colaborar con la justicia.

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