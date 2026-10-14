Reapareció Verónica Alcocer tras denuncias de Eva Ferrer y confirmó que viajó a Venezuela; pidió información a la Fiscalía sobre el caso

Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, solicitó información a la Fiscalía General de la Nación sobre las actuaciones relacionadas con las denuncias de su exasesora Eva Ferrer, quien en una entrevista publicada por la revista Semana el 9 de octubre la señaló de presuntos hechos ilícitos, entre ellos el supuesto transporte de dinero y drogas.

A través de un derecho de petición dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y al vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, Alcocer pidió detalles sobre las investigaciones anunciadas públicamente y reiteró su disposición a colaborar con la justicia.