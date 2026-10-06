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Arrancó el pulso: Asamblea discute este martes la suerte de vías por valorización en Antioquia

Con la iniciativa la Gobernación busca recaudar cerca de $2 billones para destrabar varias obras viales en el departamento, tasadas en $4,8 billones. Entre los múltiples mecanismos que se estudian, está la valorización.

  • La Asamblea discute este martes el proyecto de ordenanza para la construcción de varias vías por valorización en Antioquia. FOTO: Jacobo Betancur
    La Asamblea discute este martes el proyecto de ordenanza para la construcción de varias vías por valorización en Antioquia. FOTO: Jacobo Betancur
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 36 minutos
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La Asamblea de Antioquia decidirá este martes si aprueba o hunde una iniciativa para construir varias vías en el departamento, contemplando en algunas el mecanismo de valorización.

El proyecto, impulsado por la Gobernación de Antioquia, ha generado reacciones divididas tanto dentro de la Asamblea como de varios municipios por los que pasarán esos corredores, a raíz de los impactos que tendría en los contribuyentes.

El debate de este martes es clave, dado que el pasado 28 de septiembre, la Comisión Primera de la Asamblea, encargada de Hacienda y Asuntos Económicos, ya dio su aval en primer debate para que el documento fuera sometido a la consideración de la plenaria, instancia que tendrá la última palabra.

En contexto: ¿Esta vez sí? Gobernación de Antioquia radicó en la Asamblea, por segunda vez, proyecto de valorización

Pese a que durante su votación en comisión el proyecto pasó con holgura, contando con cinco votos a favor y solo uno en contra, la discusión fue álgida en varios momentos e incluso llevó a que los diputados retiraran uno de los corredores que la Gobernación quería incluir

El proyecto de las vías por valorización se conoció a comienzos de septiembre pasado, luego de que la administración departamental radicara ante la Asamblea el Proyecto de Ordenanza 37, en el que se reseñaban seis corredores viales para construir en las subregiones del Oriente, el Occidente, el Norte, el Nordeste, el Suroeste y el Urabá contemplando el mecanismo de valorización.

Según explicó el secretario de Infraestructura de Antioquia, Sebastián Cataño Gómez, dentro de esa bolsa de seis proyectos dos eran alianzas público privadas de iniciativa privada: la vía El Santuario–Providencia y la vía entre el municipio de La Ceja y La Pintada.

Las otras cuatro vías son El Carmen de Viboral–Canadá–La Unión, la ampliación de la vía San Jerónimo–San Pedro de los Milagros, una vía entre Andes y Jericó y un circuito en el Urabá antioqueño para conectar la zona portuaria, el aeropuerto y las red 4G.

El costo total de las seis vías, según las previsiones de la Gobernación, es de $4,8 billones, siendo las más costosas las dos proyectadas con alianzas público privadas. Mientras esos dos corredores valdrían $4 billones, los otros cuatro valdrían cerca de $800.000 millones.

Lea también: Las siete vías que Antioquia buscará ejecutar con el cobro de valorización

Por esta razón, argumentó el secretario Castaño, uno de los mecanismos contemplados era el de la valorización, que buscaba sumarse a otros.

“Lo que buscamos financiar en la Asamblea, para completar los estudios de factibilidad, son alrededor de dos billones de pesos en conjunto, porque son obras muy grandes y la valorización es una de las alternativas para lograr su cierre financiero; solo con peajes no es posible construirlas”, argumentó en diálogo con este diario.

El objetivo del proyecto es que los cobros se realicen a los predios cuyo valor comercial incrementará de forma más ostensible.

Durante la discusión del 28 de septiembre, la Comisión Primera discutió los corredores incluidos en la iniciativa y aprobó mantener las vías Canadá-El Carmen de Viboral; La Unión-El Carmen de Viboral; Jericó -Buenos Aires; Riogrande-Nueva Colonia-Casa Verde.

Así mismo, esa instancia aprobó excluir del cobro a los habitantes de la zona de influencia de la vía El Santuario - Providencia del estrato 3.

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