Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: ¿habrá una colombiana en la pasarela?

El desfile de Victoria’s Secret regresa este domingo 18 de octubre con modelos internacionales, presentaciones musicales y la elección de una nueva integrante de sus ángeles. Colombia también tiene una representante en la competencia que busca descubrir el próximo rostro de la marca: Paloma Echavarría. El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará en Los Ángeles, California, y podrá verse gratis por internet. La pasarela reunirá a figuras reconocidas del modelaje y artistas como Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo KATSEYE.

El espectáculo principal comenzará a las 6:30 p.m., hora de Colombia, este domingo 18 de octubre. La transmisión oficial estará disponible gratuitamente en el canal de YouTube de Victoria’s Secret y en las cuentas oficiales de la marca en Instagram y TikTok. Conozca: ¿El nuevo Ángel de Victoria’s Secret vocea?: ella es Paloma Echavarría, la modelo en competencia Angels Among Us La previa, conocida como Pink Carpet, comenzará a las 6:00 p.m. en Colombia, con entrevistas y contenido sobre los invitados. La emisión principal incluirá el desfile y las presentaciones musicales. Entre las modelos anunciadas para esta edición están Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Abby Champion y Devyn Garcia. El evento se trasladará a California después de las ediciones celebradas en Nueva York en 2024 y 2025.

Victoria’s Secret busca recuperar su brillo

Después de años de cuestionamientos por su imagen, la falta de diversidad en sus desfiles y la controversia alrededor de la relación de su antiguo propietario, Les Wexner, con Jeffrey Epstein, Victoria’s Secret intenta recuperar su lugar en la industria de la moda. La marca pausó su desfile televisado en 2019, en medio de las críticas por su representación de la belleza femenina y el deterioro de su reputación. En 2024 retomó el espectáculo y, en 2025, incorporó a la colombiana Karol G entre las artistas invitadas, en una apuesta por conectar con nuevas audiencias.

La estrategia también incluye cambios en la dirección, el fortalecimiento de sus líneas de lencería y PINK, y una renovación de su imagen para atraer a consumidoras de distintas edades y perfiles. En junio de 2026, la compañía registró un fuerte repunte bursátil tras presentar resultados trimestrales superiores a las expectativas y mejorar sus proyecciones de ventas. Con el desfile de 2026 en California, Victoria’s Secret busca mantener ese impulso y combinar el regreso de modelos históricas con nuevas figuras y una representación más diversa. La apuesta es recuperar el atractivo de una pasarela que durante años fue uno de sus principales símbolos comerciales, sin dejar atrás los cuestionamientos que marcaron su crisis.

¿Habrá un ángel colombiano?

La participación colombiana está ligada a Angels Among Us, una docuserie que sigue el proceso de selección de nuevas modelos para Victoria’s Secret. Entre las aspirantes está Paloma Echavarría, quien podría convertirse en la segunda colombiana en llegar a esta pasarela internacional. Echavarría ha desarrollado una presencia digital vinculada con la moda, la fotografía y el estilo de vida. Su trabajo incluye modelaje editorial y comercial, sesiones fotográficas y colaboraciones con marcas emergentes de ropa y belleza.

La serie, disponible en YouTube desde el 27 de septiembre, muestra distintas etapas del proceso, incluidos castings y audiciones. La ganadora obtendrá un contrato exclusivo con IMG Models y la oportunidad de convertirse en una nueva Ángel de la marca. Sin embargo, la participación de Echavarría en la competencia no significa que tenga asegurado un lugar en el desfile. El resultado se conocerá durante el evento de este domingo. Colombia ya estuvo representada en la edición de 2025 por Valentina Castro, quien se convirtió en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret.

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