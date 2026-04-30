Video | Dos capturados tras persecución policial en Medellín: habían robado en dos barrios el mismo día

Dos delincuentes, en un mismo día en Medellín, fueron capturados por la Policía tras robar primero en El Poblado y luego en Laureles en medio de una persecución. Según versiones oficiales, ambos ya habrían cometido varios hurtos en la ciudad. La alerta llegó al centro de control y monitoreo de la Policía Metropolitana, y desde allí inició el seguimiento con cámaras de seguridad a los dos sujetos, quienes se movilizaban en una motocicleta negra. Lea más: Atención: dos capturados y un herido en tiroteo a las afueras de Puerta del Norte en Bello Luego una patrulla motorizada fue notificada de la situación y empezó el seguimiento. En un momento del video se puede observar cómo los hombres, al darse cuenta de la presencia de los uniformados, emprenden la huida e incluso por poco causan un accidente. Metros después y por la velocidad con la que iban, se estrellaron, y allí fueron capturados.

Uno de los ladrones quedó lesionado y fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial. Cuando lo revisaron se dieron cuenta que tenía un brazalete electrónico en el pie. Entérese: Cayeron “Las Tinderianas”: A punta de drogas le robaron $400 millones a gringos en Medellín Ambos, de acuerdo con la Policía, presentan antecedentes judiciales y tendrán que responder por los delitos de hurto agravado, falsedad marcaria y fuga de presos. “Estos bandidos se creen muy valientes para robar e intimidar a los ciudadanos, pero cuando se enfrentan a la autoridad ahí sí son cobardes. Que les caiga todo el peso de la ley y que les quede claro: en Medellín los vamos a perseguir sin descanso y uno a uno van a ir cayendo”, dijo Manuel Villa Mejía.

A una de las víctimas le devolvieron sus pertenencias