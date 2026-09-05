Así fue la fuerte erupción del volcán Anak Krakatau en Indonesia; ceniza alcanza 15 kilómetros

El volcán Anak Krakatau, en Indonesia, volvió a registrar una intensa actividad eruptiva durante las primeras horas de este sábado 5 de septiembre, generando una enorme columna de ceniza que se elevó hasta aproximadamente 15 kilómetros de altura, según los reportes de vigilancia volcánica.
La erupción ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada, hora local, y pudo ser registrada desde distintos puntos del estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra. Imágenes captadas desde embarcaciones cercanas muestran una columna oscura elevándose desde el cráter, acompañada por una intensa incandescencia.
Uno de los registros que llamó la atención fue obtenido desde un avión que se encontraba a altitud de crucero. En las imágenes se observa cómo la columna eruptiva se extiende hacia las capas superiores de la atmósfera.