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¿Ha cumplido Win Sport con lo prometido desde su creación en 2012, cuando recibió la exclusividad para transmitir el fútbol colombiano?

En redes los usuarios comentan y piden transmisiones más profesionales, así está el panorama.

  • Los suscriptores de Win Sport han reclamado mejor calidad en las transmisiones del fútbol colombiano. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Los suscriptores de Win Sport han reclamado mejor calidad en las transmisiones del fútbol colombiano. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 14 minutos
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Durante los últimos 14 años, Win Sport ha sido el dueño de los derechos de televisión del fútbol colombiano. En 2012, cuando se creó el canal, asociado con RCN, se pensó en un canal exclusivo para el fútbol profesional en el que no solo se transmitieran todos los partidos de la Liga, Torneo, Copa y Liga Femenina, sino también los torneos juveniles y el fútbol sala.

Inicialmente, la parrilla contenía todos los juegos del fútbol colombiano, así como programas especiales de análisis de los partidos, transmisiones especiales y contenidos premium, por los cuales se tuvo que empezar a pagar un extra para contar con el canal.

Actualmente, el canal cuenta con programación diaria con espacios de análisis, entrevistas, polémicas y alternativos en los que el invitado principal es el fútbol, ya sea local, internacional, pero también algunos espacios para otros deportes y transmisiones de interés para los amantes del fútbol y otras actividades deportivas.

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Algunos televidentes resaltan la calidad de los comentaristas, de los locutores, presentadores y todo el personal que labora en el canal, pero también hay voces críticas por temas como la no transmisión de todos los partidos de campeonatos como el Torneo y la Liga Femenina.

A eso se suma que el canal oficial de la Selección Colombia es Caracol y, por ello, la mayoría de los eventos en los que está la Tricolor son los responsables de las transmisiones.

Este año, Win Sport hizo un esfuerzo económico alto para contar además con una parrilla amplia de los partidos del Mundial de Norteamérica, pero según los registros de rating, siempre sus transmisiones estuvieron muy por debajo de los registros de Caracol.

Algunos de los datos que se conocieron datan de un 23,9 % de rating para Caracol, en el debut de Colombia sobre un registro de ~3,6 % de RCN. En la primera fase, el duelo entre la Tricolor y Portugal tuvo un registro en Caracol de 22,26 % sobre los 6,15 % que alcanzó RCN.

A eso se suma ahora que la exclusividad termina el 31 de diciembre, y hay ofertas nuevas que conoció la Dimayor y que se muestran con rivales fuertes para quedarse con los derechos de transmisión a partir del 1 de enero de 2027.

Algunas quejas de los televidentes de Win Sport

Los televidentes de los programas de Win Sport han criticado, en redes, el canal por temas relacionados con la baja calidad de las transmisiones y los comentaristas, entre otras cosas.

También porque eventos como el Torneo BetPlay, la Copa BetPlay y la Liga Femenina no son transmitidos por las señales abiertas o privadas del canal y, por el contrario, han optado por hacer transmisiones por YouTube con una sola cámara en el estadio, mientras que los narradores y comentaristas lo ven desde sus casas.

La mayoría de las transmisiones de los partidos, luego de la pandemia, se siguieron haciendo sin los profesionales en los estadios; es así como comentaristas y narradores hacen su labor, ya sea desde un estudio de televisión, sus residencias y conectados desde cualquier lugar, perdiendo la primicia que da el estar desde los estadios donde se desarrollan los diferentes compromisos.

En redes sociales se encuentran comentarios como el de @verde_2716, quien publicó en X: “Si Win Sports se queda con los derechos, al menos que le inviertan porque su servicio es caro y para nada bueno. Ver un partido es estar adivinando donde esta la pelota porque no se ve y algunos jugadores tampoco”.

Otros usuarios comparan a Win Sport con canales y producciones como la de ESPN o Disney+, que transmite torneos como Copa Libertadores o Sudamericana, entre otros.

@insolado expresó en X por ejemplo que: “En el papel hablan de 13 cámaras por partido y de HD, pero en la práctica mucha gente ve una imagen saturada o sin calidad. Si cobras premium, la realización tiene que ser pareja en Barranquilla, Tunja o el estadio más feo de la B. Hoy no lo es. En Libertadores o en Sudamericana la diferencia se nota en dos minutos”.

@Jwillocv por parte señala varios aspectos: “la producción la hace un tercero (pésima ubicación de sus cámaras en algunos partidos como el de hoy). Los narradores y comentaristas no están en estudio, trabajan desde su casita y la calidad de sus señal es pésima”.

Otros como @stevens210 piden que si el cambio se da sea para mejorar y no para seguir con lo mismo. “Si quedaran en manos de gente seria pero disque GoSports los mismos que crearon Win y prácticamente los mismos que lo producen, prácticamente los mismos con las mismas en otro canal que harían nuevo como crearon Win pero mas caro pa justificar el pago de 90 millones de dólares”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Hasta cuándo tiene Win Sports la exclusividad para transmitir los partidos del fútbol colombiano?
La exclusividad de Win Sports sobre los derechos de transmisión del fútbol colombiano finaliza el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero de 2027, los derechos podrían pasar a manos de un nuevo operador, dado que la Dimayor ha recibido ofertas alternativas de otros competidores.
¿Qué partidos o torneos abarca la licencia actual de transmisión de Win Sports?
El contrato incluye los derechos de la Liga, el Torneo (primera B), la Copa y la Liga Femenina, además de torneos juveniles y fútbol sala. Sin embargo, el canal es criticado por no emitir la totalidad de los encuentros del Torneo y de la Liga Femenina en sus señales principales.
¿Cuáles son las principales quejas de los usuarios sobre la calidad técnica de Win Sports?
Los suscriptores señalan fallas como imágenes saturadas o de baja resolución, mala ubicación de cámaras en estadios secundarios, falta de nitidez para seguir el balón y diferencias de producción marcadas en comparación con cadenas internacionales como ESPN o Disney+. Asimismo, reclaman que la producción ejecutada por terceros no justifica la tarifa cobrada por un servicio catalogado como premium.
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