Zulma Guzmán sería imputada como persona ausente por muerte de menores con talio

La Fiscalía estaría alistando imputación contra Zulma Guzmán como presunta responsable de la muerte de dos niñas que fueron envenenadas con unas frambuesas con talio, tras recibirlas por medio de un domicilio en 2025.
Según informó Noticias RCN, el hecho se daría con Guzmán como persona ausente en el proceso, ya que la mujer se encuentra actualmente en Reino Unido, a donde huyó tras presuntamente cometer el doble homicidio.
También sería imputada por dos presuntas tentativas de homicidio, porque hubo dos personas que probaron las frambuesas envenenadas con talio, pero sobrevivieron.
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Y es que la Fiscalía le envió una petición a Guzmán para que se presentara a la audiencia, pero esta habría dejado claro que no lo hará voluntariamente. De allí que el ente acusador busque imputarla en Colombia para solicitar una medida de aseguramiento en su contra.
Majer Abushihab, abogado de una de las víctimas, dijo a ese medio que “lo que se busca es que muy pronto se logre ubicar y hacer responder a quien presuntamente es señalada. Por supuesto, con sus plenas garantías y ejercicio de defensa”.