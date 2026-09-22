Zulma Guzmán sería imputada como persona ausente por muerte de menores con talio

La Fiscalía estaría alistando imputación contra Zulma Guzmán como presunta responsable de la muerte de dos niñas que fueron envenenadas con unas frambuesas con talio, tras recibirlas por medio de un domicilio en 2025. Según informó Noticias RCN, el hecho se daría con Guzmán como persona ausente en el proceso, ya que la mujer se encuentra actualmente en Reino Unido, a donde huyó tras presuntamente cometer el doble homicidio. También sería imputada por dos presuntas tentativas de homicidio, porque hubo dos personas que probaron las frambuesas envenenadas con talio, pero sobrevivieron. Le puede interesar: Caso talio: dos frascos, ropa y guantes de látex, las nuevas pistas contra Zulma Guzmán Y es que la Fiscalía le envió una petición a Guzmán para que se presentara a la audiencia, pero esta habría dejado claro que no lo hará voluntariamente. De allí que el ente acusador busque imputarla en Colombia para solicitar una medida de aseguramiento en su contra. Majer Abushihab, abogado de una de las víctimas, dijo a ese medio que “lo que se busca es que muy pronto se logre ubicar y hacer responder a quien presuntamente es señalada. Por supuesto, con sus plenas garantías y ejercicio de defensa”.

Retrasos y trabas judiciales en la extradición de Zulma Guzmán desde Reino Unido

El caso viene desde el 3 de abril de 2025, cuando dos menores murieron tras consumir frambuesas contaminadas con talio. De eso se reitera que Guzmán es la principal sospechosa.

Tras los hechos, la mujer se fue para Argentina, país donde solía hacer negocios. En enero de este año fue capturada en inmediaciones del río Támesis de Londres, Reino Unido, donde fue notificada de una circular roja de Interpol en su contra. Desde entonces, Colombia formalizó su solicitud de extradición, pero esta ha estado llena de obstáculos. En este caso, la decisión final de extraditarla o no está en manos de jueces británicos. Uno de los ministros de Justicia durante el gobierno de Gustavo Petro, Jorge Iván Cuervo, explicó en su momento que la complejidad de los trámites internacionales y las garantías procesales impiden que el traslado de la sospechosa se concrete durante 2026. Para que avance el proceso, desde Reino Unido han exigido, entre otras medidas, realizar una inspección técnica en los centros de reclusión colombianos. En ese sentido, una experta independiente debe visitar la cárcel La Modelo de Bogotá, lugar donde Guzmán permanecería en Colombia mientras continúan las diligencias.

Las visitas se darían para verificar si las condiciones de reclusión cumplen con los estándares de la Convención Europea de Derechos Humanos. El resultado de este concepto será fundamental para que la justicia británica determine si es viable entregar a la capturada a las autoridades nacionales. Además, según la explicación del entonces ministro Cuervo, a pesar de que se realizan audiencias de control mensuales, la sesión clave para empezar a decidir sobre la extradición no se llevará a cabo hasta noviembre; dentro de un poco más de un mes. El funcionario detalló que, de igual manera si para antes de esa fecha ya se recibiera la información de la experta y se decidiera conceder el traslado, Guzmán cuenta con la garantía de apelar la decisión en una segunda instancia, lo que extendería los tiempos significativamente. Fue por esa demora que las víctimas y sus representantes legales pidieron a la Fiscalía adelantar la audiencia de imputación de manera virtual, como se concretaría según las revelaciones periodísticas de RCN. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. De esta manera, el proceso penal avanzaría en Colombia mientras se resuelven las complejidades diplomáticas y judiciales en el Reino Unido.

Nuevas víctimas y la hipótesis sobre la complicidad en los envenenamientos

Cabe recordar que hay registros de más envíos de frambuesas con talio a otras personas. Por ejemplo, Elvira Restrepo, cuñada de Guzmán, quien resultó gravemente intoxicada en enero de 2025 tras consumir unos chocolates contaminados con talio. Además, Guzmán no habría actuado sola, sino que las investigaciones señalaron a su amiga Zenaida Pava como la presunta cómplice encargada de la logística criminal. Pava tendría la función de contactar a los servicios de mensajería para entregar los paquetes letales bajo fachadas inofensivas. Le puede interesar: Comisión internacional llega a Colombia para hacer verificaciones en el caso Zulma Guzmán, ¿qué se sabe? A esos detalles se suma ahora que los análisis forenses y las pesquisas recientes ratificaron que Alicia Graham Sardi, quien fuera esposa de Juan de Bedout (padre de una de las menores fallecidas en 2025), y quien murió en 2020, falleció también por intoxicación con talio, lo que vincularía a Guzmán con una presunta cadena de ataques que se extiende por lo menos durante cinco años. Bloque de preguntas frecuentes