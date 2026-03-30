Comisión internacional llega a Colombia para hacer verificaciones en el caso Zulma Guzmán, ¿qué se sabe?

Una misión internacional integrada por expertos europeos visitará Colombia para evaluar las condiciones carcelarias en las que sería recluida Zulma Guzmán Castro, con orden de captura por el asesinato de dos niñas envenenadas con talio, si se concreta su extradición desde el Reino Unido.
Esta verificación responde a una exigencia de la justicia británica, que solicitó un concepto independiente antes de adoptar una decisión definitiva.
La gestión quedó consignada en una comunicación de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Justicia a la Cancillería, en la que se informa que la Unidad de Extradición del Reino Unido trasladó una petición de la defensa para precisar el centro penitenciario de destino en Colombia.
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Guzmán es requerida por la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en la muerte de dos menores, quienes habrían sido envenenados con frambuesas contaminadas con talio.
El caso podría ampliarse, pues la Fiscalía analiza un episodio adicional relacionado con el envío de chocolates a una familiar, lo que abrió la hipótesis de un posible patrón de conducta.
La mujer fue detenida en Londres tras ser auxiliada en el río Támesis, y desde entonces Colombia formalizó su solicitud de extradición. A diferencia de otros procesos, la decisión final está en manos de los jueces británicos.