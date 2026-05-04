Impresionantes videos de avión ligero estrellándose contra un edificio en Brasil; hay muertos y heridos

Un avión ligero se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, una importante ciudad del sureste de Brasil, causando la muerte del piloto y copiloto y heridas graves a sus tres pasajeros, informaron los bomberos.

Nadie resultó herido dentro del edificio, que no presenta “riesgo aparente” de derrumbe, agregó el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais.

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Los tres heridos de gravedad fueron rescatados de la aeronave y trasladados al hospital. Imágenes grabadas desde un helicóptero por la cadena local TV Globo muestran el avión Embraer perdiendo altitud y girando a la izquierda para evitar edificios altos en una zona urbana densamente poblada.