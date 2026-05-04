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Impresionantes videos de avión ligero estrellándose contra un edificio en Brasil; hay muertos y heridos

Aparte del piloto y el copiloto, en la aeronave también iban a bordo tres pasajeros, quienes resultaron con heridas graves. Esto es lo que se sabe.

  • Un avión ligero se estrelló contra un edificio en Brasil. Esto es lo que se sabe. FOTOS: Capturas de video
    Un avión ligero se estrelló contra un edificio en Brasil. Esto es lo que se sabe. FOTOS: Capturas de video
Agencia AFP
hace 1 hora
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Un avión ligero se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, una importante ciudad del sureste de Brasil, causando la muerte del piloto y copiloto y heridas graves a sus tres pasajeros, informaron los bomberos.

Nadie resultó herido dentro del edificio, que no presenta “riesgo aparente” de derrumbe, agregó el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais.

Lea también: Capturaron a pilotos de avión militar accidentado en Bolivia que dejó más de 20 muertos y transportaba 60 millones de dólares

Los tres heridos de gravedad fueron rescatados de la aeronave y trasladados al hospital. Imágenes grabadas desde un helicóptero por la cadena local TV Globo muestran el avión Embraer perdiendo altitud y girando a la izquierda para evitar edificios altos en una zona urbana densamente poblada.

Entérese: ¿Qué está pasando con la seguridad aérea en El Dorado? Tres incidentes recientes prenden alertas

Luego se estrelló contra la parte superior de un edificio de tres plantas antes de caer sobre el estacionamiento. La aeronave se precipitó contra el espacio de la escalera.

“Si hubiera impactado los laterales (del edificio), podría haber alcanzado algún apartamento habitado”, declaró un oficial del Cuerpo de Bomberos al sitio web G1.

Imágenes difundidas por los bomberos muestran a los rescatistas ayudando a los residentes a evacuar el edificio. Según estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos, en Brasil se registraron 153 accidentes aéreos en 2025, con un saldo de 62 fallecidos.

Siga leyendo: Aeropuerto El Dorado: 5 incidentes peligrosos en apenas 3 meses, ¿qué está ocurriendo?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas murieron en el accidente de Belo Horizonte?
En el siniestro fallecieron dos personas: el piloto y el copiloto de la aeronave. Los tres pasajeros que viajaban con ellos fueron rescatados con vida pero presentan heridas de gravedad.
¿Hubo víctimas dentro del edificio residencial?
No. El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais confirmó que ninguna persona que se encontraba dentro del edificio resultó herida, ya que el avión impactó principalmente en el área de las escaleras y el estacionamiento.
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