Capturaron a pilotos de avión militar accidentado en Bolivia que dejó más de 20 muertos y transportaba 60 millones de dólares

El piloto y el copiloto de un avión militar C-130 que se accidentó en febrero en Bolivia, dejando más de 20 muertos, fueron detenidos por la policía, informaron medios de comunicación citando al fiscal del caso.

La nave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sufrió un siniestro el 27 de febrero al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, a unos 15 kilómetros de La Paz. El aparato salió de la pista hasta una avenida donde alcanzó a civiles.

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Transportaba un cargamento de billetes en moneda nacional del Banco Central de Bolivia por un equivalente a 60 millones de dólares. Casi de inmediato, cientos de transeúntes y vecinos se precipitaron entre los restos del avión para recoger parte de los billetes, posteriormente inhabilitados por el Estado.