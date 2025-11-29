x

Avión A320 que transporta al papa León XIV a Turquía y Líbano resultó afectado por las fallas de Airbus

El A320 de ITA Airways que transporta al papa León XIV es uno de los 6.000 aviones afectados, y un técnico viaja a Estambul para reemplazar el componente que garantiza su seguridad.

  • Avión A320 del papa León XIV debió cambiar un componente por fallo informático en su viaje a Turquía. FOTO: Vatican.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
La primera gira internacional del papa León XIV, un recorrido diplomático que lo llevará por Turquía y Líbano, arrancó con un contratiempo técnico que encendió alarmas dentro y fuera del Vaticano.

El Airbus A320 de Ita Airways en el que se desplaza el pontífice fue señalado por el fabricante europeo tras detectarse un posible fallo informático que obliga a cambiar un componente del sistema de control de vuelo.

La aeronave forma parte de las 6.000 unidades de la familia A320 que requieren una actualización urgente del software del computador de control, luego de que Airbus detectara una vulnerabilidad vinculada a radiaciones solares intensas.

Puede leer: La historia detrás de la pequeña ciudad turca elegida por el papa León XIV para su primera visita internacional

Pese al contratiempo, la agenda papal continúa. León XIV se encuentra en Estambul, en la tercera jornada de su visita a Turquía, y este domingo está previsto que viaje a Beirut en la misma aeronave, una vez completado el cambio del componente.

Radiación solar intensa es la causa del fallo que obligó a revisar miles de aviones

El portavoz vaticano Matteo Bruni confirmó que el cambio del componente se hará de inmediato. “Sustituirán un componente en el avión que lo están llevando a Estambul junto con un técnico que hará la sustitución”.

La medida se fundamenta en la alerta que Airbus emitió tras un incidente técnico ocurrido a finales de octubre en Estados Unidos.

Según informó el gigante aeronáutico, una actividad solar “inusualmente elevada” puede corromper datos esenciales utilizados por los comandos de vuelo, lo que forzó a activar una operación técnica mundial entre viernes y sábado.

El ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, aseguró que la situación está “bajo control” y que más de 5.000 aviones ya fueron corregidos. Aun así, alrededor de un centenar deberá permanecer en tierra más tiempo.

Entérese: 130 aviones deberán actualizar su software para volver a operar en Colombia: esto es lo que se sabe

El incidente que destapó la crisis, un A320 de JetBlue descendió sin control

El origen de la intervención masiva está en lo ocurrido el 30 de octubre, cuando un Airbus A320 de JetBlue sufrió un problema de control en pleno vuelo entre Cancún y Newark.

El avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos y terminó desviándose hacia Tampa, Florida, donde aterrizó de emergencia. Varios pasajeros resultaron heridos, según reportaron los bomberos locales.

Tras estudiar ese caso, Airbus detectó que la radiación solar pudo corromper datos esenciales del ELAC, el computador encargado de controlar los elevadores y alerones del avión.

Además: Aerocivil ordena que todos los aviones Airbus A320 deben permanecer en tierra desde el 29 de noviembre

*Con información de AFP.

