Aerocivil ordena que todos los aviones Airbus A320 deben permanecer en tierra desde el 29 de noviembre

Airbus emitió este 28 de noviembre una notificación global sobre la necesidad de realizar una actualización urgente de software en una parte significativa de las aeronaves de la familia A320. Como medida preventiva obligatoria, y bajo supervisión directa de la Aeronáutica Civil, todas las aeronaves involucradas deberán permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 7 de la noche, hasta que se completen los trabajos técnicos mandatados por el fabricante.

Colombia adopta medidas de seguridad operacional

La Aerocivil, en coordinación con el Gobierno Nacional, activó sus facultades de supervisión y control para asegurar que las aerolíneas cumplan de manera estricta y expedita con la actualización requerida. La entidad reiteró que la seguridad operacional de los pasajeros y de toda la aviación comercial es su prioridad absoluta, por lo que se implementan acciones para reducir al mínimo el impacto en la operación aérea del país.

Supervisión permanente y apoyo a aerolíneas

La autoridad aeronáutica está verificando que cada aeronave de la flota A320 alcance la actualización de software exigida por Airbus. Además, junto con las aerolíneas, coordina el apoyo logístico y técnico necesario para que los trabajos se realicen en el menor tiempo posible y las aeronaves regresen rápidamente al servicio. La Aerocivil aseguró que mantendrá un monitoreo constante de los avances y que seguirá informando sobre la normalización gradual de las operaciones en el país.

Recomendaciones para los pasajeros

Ante posibles retrasos o cancelaciones derivadas de esta medida obligatoria, la Aerocivil recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer cambios en sus itinerarios y recibir información actualizada sobre el estado de sus vuelos. La entidad reiteró su compromiso con la protección de los usuarios y con la garantía de los más altos estándares de seguridad aérea en Colombia.



Preguntas frecuentes sobre el tema: