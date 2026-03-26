Conmoción en México: alumno mató a dos profesoras en una preparatoria

La violencia volvió a sacudir a México con un caso que ha generado conmoción nacional. Un adolescente de 15 años asesinó a balazos a dos profesoras dentro de una institución educativa privada en Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, después de haber anticipado el ataque a través de publicaciones en redes sociales.
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El joven, identificado como Osmer H., ingresó en la mañana del martes a la preparatoria Antón Makarenko y abrió fuego contra las docentes apenas comenzó la jornada académica. Minutos antes, había difundido en sus redes sociales varios videos en los que aparecía sosteniendo un fusil AR-15, un arma de alto poder restringida al uso de las Fuerzas Armadas, pero frecuentemente utilizada por estructuras criminales en ese país.