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Conmoción en México: alumno mató a dos profesoras en una preparatoria

El adolescente ingresó armado a la preparatoria donde estudiaba, en Michoacán, y atacó a las docentes luego de publicar videos con un fusil de uso exclusivo del Ejército.

  • El adolescente fue capturado por las autoridades tras el ataque en el que murieron dos profesoras en una escuela de Michoacán. FOTO: Redes sociales.
    El adolescente fue capturado por las autoridades tras el ataque en el que murieron dos profesoras en una escuela de Michoacán. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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La violencia volvió a sacudir a México con un caso que ha generado conmoción nacional. Un adolescente de 15 años asesinó a balazos a dos profesoras dentro de una institución educativa privada en Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, después de haber anticipado el ataque a través de publicaciones en redes sociales.

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El joven, identificado como Osmer H., ingresó en la mañana del martes a la preparatoria Antón Makarenko y abrió fuego contra las docentes apenas comenzó la jornada académica. Minutos antes, había difundido en sus redes sociales varios videos en los que aparecía sosteniendo un fusil AR-15, un arma de alto poder restringida al uso de las Fuerzas Armadas, pero frecuentemente utilizada por estructuras criminales en ese país.

En una de las publicaciones, según reportaron medios locales, el adolescente escribió una frase inquietante: “Hoy es el día”.

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De acuerdo con reportes oficiales y con versiones conocidas a partir de videos de seguridad del plantel, el adolescente llegó al colegio antes de las 8:00 de la mañana y, casi de inmediato, atacó a una de las profesoras dentro de las instalaciones. Luego persiguió a una segunda docente mientras intentaba ponerse a salvo.

Las víctimas fueron identificadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán como María del Rosario S., de 36 años, y Tatiana Bedolla, de 37.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, tras recibir la alerta, policías estatales desplegaron un operativo y lograron la detención del menor dentro de la zona, sin que se reportaran más víctimas. En el lugar fue incautado un fusil calibre 5,56 con un cargador, que quedó a disposición de las autoridades judiciales.

En un comunicado, las directivas de la preparatoria lamentaron el crimen y expresaron su dolor por la pérdida de las dos docentes. “Hoy no solo nos arrebataron a dos compañeras, sino a dos vidas que formaban parte de nuestra historia, de nuestro día a día y de la esencia que nos une como familia educativa”, señaló la institución.

El colegio también aclaró que el estudiante era de reciente ingreso, que seguía activo en la institución y que no había sido expulsado, ni presentaba conflictos académicos, económicos o disciplinarios que permitieran explicar el ataque, en respuesta a rumores que comenzaron a circular en redes sociales tras el crimen.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó el hecho como “muy doloroso” y sostuvo que el caso debe ser atendido de manera integral, no solo desde el castigo penal, sino también desde la prevención.

“Todo parece indicar que se había preparado, que eran las personas a las que estaba buscando”, afirmó la mandataria, quien además aseguró que su gobierno trabaja en un programa de atención a la salud mental de los jóvenes.

Aunque México enfrenta desde hace años altos niveles de violencia armada por el accionar del narcotráfico y otros grupos criminales, los ataques armados dentro de escuelas siguen siendo relativamente poco frecuentes en comparación con otros escenarios de violencia.

Sin embargo, el caso de Lázaro Cárdenas vuelve a poner sobre la mesa una preocupación cada vez más visible: la combinación entre acceso ilegal a armas, exposición a la violencia y señales previas difundidas en redes sociales que, en muchos casos, terminan siendo detectadas cuando ya es demasiado tarde.

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