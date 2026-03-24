Juez de Brasil autoriza prisión domiciliaria temporal a expresidente Jair Bolsonaro

Un juez de la corte suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a seguir temporalmente su condena en prisión domiciliaria, por razones humanitarias, tan pronto salga del hospital donde está internado por una bronconeumonía.
Le puede interesar: El expresidente Jair Bolsonaro fue internado en UCI por cuadro severo de bronconeumonía.
Condenado a 27 años de cárcel por golpismo, Bolsonaro, de 71 años, estará recluido en su casa en Brasilia por un plazo de 90 días prorrogables, según la decisión del magistrado obtenida por la AFP.