Una persona lesionada tras incendio en local de La Bayadera

Un fuerte incendio tuvieron que atender los organismos de socorro de Medellín en la noche de ayer en un reconocido sector de la ciudad.

Según trascendió, cerca de las 10:00 p.m., fue reportado un incendio en un local ubicado en el cruce de la carrera 54 con calle 40 del barrio Calle Nueva que es más popularmente conocido como La Bayadera.

Al sector –ampliamente conocido por dedicarse a la actividad de pintura de vehículos– se trasladaron tres tripulaciones de los bomberos del Distrito para apagar las llamas que ya eran visibles desde diferentes partes de la ciudad.

Según el Dagrd, en el sitio se debió atender un lesionado. Por fortuna, el fuego no se expandió a otros locales del sector.