Una persona lesionada tras incendio en local de La Bayadera

Un incendio alarmó a vecinos de La Bayadera, zona clave del sector automotriz de Medellín. Esto fue lo que pasó, qué dicen las autoridades y cómo evitar emergencias similares.

    Adelante, el local incendiado ayer jueves. Atrás, la zona de La Bayadera.Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry e imagen tomada de redes.
El Colombiano
hace 14 horas
bookmark

Un fuerte incendio tuvieron que atender los organismos de socorro de Medellín en la noche de ayer en un reconocido sector de la ciudad.

Según trascendió, cerca de las 10:00 p.m., fue reportado un incendio en un local ubicado en el cruce de la carrera 54 con calle 40 del barrio Calle Nueva que es más popularmente conocido como La Bayadera.

Al sector –ampliamente conocido por dedicarse a la actividad de pintura de vehículos– se trasladaron tres tripulaciones de los bomberos del Distrito para apagar las llamas que ya eran visibles desde diferentes partes de la ciudad.

Lea también: Mandaron a la cárcel a dos hombres que llevaban 10 años extorsionando a trabajadoras sexuales del centro de Medellín

Según el Dagrd, en el sitio se debió atender un lesionado. Por fortuna, el fuego no se expandió a otros locales del sector.

Por ahora, las autoridades investigan la causa del incendio que al parecer también dejó un felino herido.

Preguntas sobre la nota:

¿Qué hacer si ocurre un incendio en un local comercial en Medellín?
Llamar de inmediato a la línea 123, evacuar el sitio y evitar inhalar humo. Los bomberos de Medellín recomiendan tener extintores actualizados y rutas de escape visibles.
¿Qué causa con más frecuencia incendios en talleres o locales automotrices?
La principal causa es cortocircuitos, manejo inadecuado de combustibles o acumulación de materiales inflamables, según reportes del Dagrd y Bomberos Medellín.
¿Cómo prevenir incendios en talleres de pintura o mecánica?
Evitar fumar, almacenar químicos inflamables en lugares ventilados y realizar mantenimientos eléctricos preventivos reduce el riesgo de incendios.
