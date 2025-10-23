Nuevas sanciones de EE. UU. golpean a dos gigantes petroleros de Rusia: crece la presión sobre Putin por la guerra en Ucrania

Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un “contundente mensaje” a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra, celebró el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, desde una cumbre europea en Bruselas.
Tanto la UE como el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaron la víspera nuevos paquetes de sanciones contra el sector petrolero de Rusia por la invasión sobre Ucrania iniciada en febrero de 2022.
“Es un mensaje contundente y necesario de que la agresión no quedará sin respuesta”, escribió Zelenski en la red social X.
“Es muy importante”, añadió ante la prensa al llegar a la reunión de los dirigentes de la Unión Europea (UE).