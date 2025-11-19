x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Ca7riel y Paco Amoroso fueron retenidos por el FBI tras grabar un video musical dentro de un avión rumbo a EE. UU.

Los artistas argentinos Ca7riel y Paco Amoroso fueron interceptados por las autoridades de Estados Unidos al aterrizar en Las Vegas.

  • El extravagante dúo Ca7riel y Paco Amoroso fue una de las revelaciones de la música hispana en los Latin Grammy 2025. FOTO: REDES SOCIALES | INSTAGRAM @ca7rielypacoamoroso
    El extravagante dúo Ca7riel y Paco Amoroso fue una de las revelaciones de la música hispana en los Latin Grammy 2025. FOTO: REDES SOCIALES | INSTAGRAM @ca7rielypacoamoroso
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Los cantantes argentinos conocidos como Ca7riel y Paco Amoroso vivieron un tenso episodio con las autoridades estadounidenses después de que decidieran grabar parte de un videoclip durante un vuelo con destino a Las Vegas.

El dúo terminó siendo retenido por el FBI al aterrizar, en un incidente que quedó registrado en video y que rápidamente se viralizó.

El episodio ocurrió cuando, en pleno viaje hacia la ciudad que albergaba los Latin Grammy, los músicos comenzaron a filmar imágenes promocionales dentro del avión.

Puede leer: Paris Hilton respondió a los rumores de que Ghislaine Maxwell quiso involucrarla con Jeffrey Epstein

En uno de los fragmentos, se ve a Ca7riel intentando abrazar de costado a una azafata, mientras él y Paco Amoroso grababan contenido para difundir el lanzamiento de su nueva canción “Chapulin”.

La escena generó incomodidad en la tripulación y, según se conoció después, motivó que el personal reportara la situación a las autoridades antes del aterrizaje.

Una vez en tierra, agentes del FBI esperaban a los artistas para realizar una inspección rutinaria, en un procedimiento que también quedó registrado en video.

Tras algunos minutos de revisión, ambos fueron liberados.

Lea aquí: Donald Trump volvió a amenazar con cambiar las sedes del Mundial 2026: “Van a tener que comportarse”

El incidente se conoció luego de su triunfo en los Latin Grammy. Ca7riel y Paco Amoroso, que llegaron como una de las revelaciones del año con diez nominaciones y compitieron incluso con Bad Bunny en las categorías principales, se llevaron cinco gramófonos en música alternativa, video y pop.

Fieles a su estilo irreverente, anunciaron un plan para las estatuillas.

Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena”, dijo Paco Amoroso mientras sostenía tres de los premios frente a los periodistas.

La dupla, conocida por su estética kitsch y su energía desbordada en escena, aseguró que el reconocimiento los tomó por sorpresa.

“La historia más importante acá es que nos conocemos desde que tenemos seis años, que somos muy amigos y que todo esto que pasó ahora, de tener unos premios, no fue pensado”, añadió Amoroso.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida