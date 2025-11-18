x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Paris Hilton respondió a los rumores de que Ghislaine Maxwell quiso involucrarla con Jeffrey Epstein

La socialité habría asistido, cuando tenía 19 años, a un evento social en el que también estaban Ghislaine Maxwell, conocida por reclutar menores para Epstein, y el empresario Jeffrey Epstein.

  • Paris Hilton se pronunció sobre los rumores que la vinculaban con Jeffrey Epstein. FOTO: Tomada de Instagram @parishilton
    Paris Hilton se pronunció sobre los rumores que la vinculaban con Jeffrey Epstein. FOTO: Tomada de Instagram @parishilton
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
18 de noviembre de 2025
bookmark

Paris Hilton vuelve a estar en el centro de atención tras pronunciarse sobre la serie Surviving Jeffrey Epstein (2020). En la serie, el testigo Christopher Mason afirmó que alguien cercano a Ghislaine Maxwell —quien luego sería condenada por “reclutar, preparar y facilitar” a menores para Epstein— se habría interesado en la socialité para presentarla al empresario cuando ella tenía 19 años.

Esto ocurrió en septiembre de 2000, cuando Hilton habría asistido al desfile de moda de Anand Jon en Nueva York, Estados Unidos, y posteriormente coincidió en un evento social con figuras como Maxwell e incluso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se dice que en ese lugar Maxwell habría dicho: “¡Dios mío, ¿quién es esa?”, haciendo referencia a Hilton, y pidió que se la presentaran, pues “sería perfecta para Jeffrey”.

Entérese: Trump acusó a los demócratas de montar una “farsa” en su contra con el caso Epstein y pidió investigación federal

La famosa, quien ahora tiene 44 años, declaró en una entrevista con The Sunday Times Magazine el 15 de noviembre de este año que no recuerda haber conocido a Maxwell y que su nombre suele usarse para generar clics: “I don’t even remember ever meeting her. I’m such a good clickbait name.”

Cabe recordar que Epstein murió en 2019 por suicidio mientras esperaba juicio en prisión por supuesta trata de menores con fines de explotación sexual. Su socia, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión por el mismo delito. El empresario, con Maxwell como reclutadora, hacía venir a menores a sus residencias, especialmente en Nueva York y Florida.

Las víctimas sobrevivientes de Epstein enviaron una carta el viernes a los legisladores estadounidenses instándolos a publicar esos archivos. “Aquí no hay términos medios. No hay lugar para esconderse detrás de la afiliación partidaria”, se lee en el documento.

FOTO: GETTY
FOTO: GETTY

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

Entérese: Ghislaine Maxwell habló sobre el expresidente Andrés Pastrana en declaración sobre el caso Jeffrey Epstein: esto dijo

Sobre los mensajes de correo revelados, demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara dijeron que los mensajes “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los horribles crímenes de Epstein”.

En los correos electrónicos también hay intercambios con Larry Summers, exasesor económico de Barack Obama y quien presidió la prestigiosa universidad de Harvard. Además, revelaron que el expresidente demócrata Bill Clinton frecuentó al financiero neoyorquino en las décadas de 1990 y 2000.

Trump exigió a la Fiscal General Pam Bondi y al FBI que investiguen los vínculos de Epstein con Clinton y Summers. Una parte de los estadounidenses y figuras de la derecha y de la izquierda creen que Epstein fue asesinado para evitar que implicara en el escándalo a personalidades destacadas.

Lea también: “¡Qué cuerpo!”: Vanessa Pulgarín brilló en traje de baño durante un desfile previo al Miss Universe en Tailandia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida