Cabecilla asesinado en aeropuerto de Ecuador era socio del capo “Javi” detenido en Bogotá

Dos adolescentes de 15 y 16 años de edad fueron capturados por el asesinato de un jefe del crimen organizado en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. La víctima al parecer era socia de un capo arrestado en Colombia el día anterior.

Según la información preliminar de las autoridades locales, el crimen sucedió al anochecer de este miércoles, y la víctima fue Carlos Alberto Suástegui Villanueva (“Axel”), cabecilla de la banda “Los Águilas” en un sector conocido como cantón El Triunfo.

Los sicarios lo abalearon en el trayecto que conduce de la salida de viajeros internacionales a los parqueaderos.

La Policía Nacional detuvo a pocos minutos del hecho a los dos menores de edad, incautándoles dos pistolas.

El ministro del Interior, John Reimberg, declaró que la víctima Carlos Suástegui era un ecuatoriano de 39 años, “considerado de alto riesgo, objetivo criminal priorizado, registra 4 antecedentes policiales, 3 detenciones, 2 registros como persona privada de libertad y 3 reportes como sospechoso en partes policiales”.

Añadió que “entre sus antecedentes más relevantes constan investigaciones por asociación ilícita (2015), asesinato (2019) y tenencia de armas no autorizadas (2022). En el ámbito judicial registra procesos por conducción en estado de embriaguez en 2025 y otro en el que consta como persona sentenciada en 2018”.

Se presume que además era socio de Ronaldo Javier Macías Villamar (“Javi”), el narco ecuatoriano capturado en Bogotá esta semana.

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