Más de 50 organizaciones piden compromiso público de Cepeda y Abelardo de reconocer resultados de segunda vuelta presidencial

A tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que se definirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, 53 organizaciones sociales hicieron recientemente una solicitud para que se reconozcan los resultados por parte de los actores políticos involucrados.
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En su mensaje aceptan que “el sistema electoral colombiano no es perfecto” y que aún existen problemas como el trasteo de votos, el constreñimiento y condiciones de violencia en las regiones. Sin embargo, no hay existencia sólida de señalamientos de fraude.