Más de 50 organizaciones piden compromiso público de Cepeda y Abelardo de reconocer resultados de segunda vuelta presidencial

A tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que se definirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, 53 organizaciones sociales hicieron recientemente una solicitud para que se reconozcan los resultados por parte de los actores políticos involucrados. Le puede interesar: Uribe denuncia que fiscal que lo llamó a indagatoria ejerce “clara presión política”; “no recibió una sola declaración mía” En su mensaje aceptan que “el sistema electoral colombiano no es perfecto” y que aún existen problemas como el trasteo de votos, el constreñimiento y condiciones de violencia en las regiones. Sin embargo, no hay existencia sólida de señalamientos de fraude.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta por la presidencia de Colombia. FOTO: Colprensa / El Colombiano

“Advertimos que las denuncias de fraude electoral que han circulado en las últimas semanas no han sido respaldadas con evidencia sólida. Varias razones llevan a descartar que existiera una manipulación del preconteo y el escrutinio para alterar los resultados de la primera vuelta. Por lo que no hay evidencia de fraude”, señalaron. En su mensaje citan los reportes de la Misión de Observación Electoral (MOE); las misiones de observación de la Unión Europea, la OEA y otras organizaciones independientes nacionales e internacionales coincidieron en que la jornada del 31 de mayo se desarrolló de manera transparente y, en general, segura.

En esa línea, resaltan cómo en todo el proceso electoral se tienen varios controles y garantías durante su desarrollo, como los votos físicos que inician desde el voto de la ciudadanía; los jurados ciudadanos elegidos al azar cuentan los votos uno a uno y registran los resultados a mano en los formularios E-14, acompañados por testigos de todos los partidos y veedores nacionales e internacionales. El escrutinio oficial, presidido por jueces de la República, se basa en esos mismos documentos físicos.

Aunque no negaron que existan algunas disparidades entre el conteo y el escrutinio oficial, se ofrecen motivos sólidos para la confianza, como el ejemplo de las elecciones presidenciales de 2022, que tuvo una diferencia de apenas el 0,1%, y en la primera vuelta de este 2026, la Registraduría reportó una coincidencia del 99,94% entre ambos procesos, es decir, una diferencia de apenas el 0,06%.

A tres días de la segunda vuelta, una coalición civil blinda el sistema electoral y desarma las teorías de fraude. FOTO: Colprensa

“Estas cifras demuestran que, en las elecciones presidenciales colombianas, el preconteo no ha sido afectado por irregularidades considerables que afecten su credibilidad como mecanismo de información sobre los resultados electorales”, concluyeron. Ante este panorama, las organizaciones y entidades firmantes hacemos un llamado a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a sus equipos de campaña y a todos los líderes políticos del país a comprometerse públicamente y con claridad a reconocer el resultado electoral, a llamar a la calma a sus seguidores y a transitar hacia la siguiente etapa política en un marco de respeto institucional.