Video evidencia el brutal crimen contra una refugiada ucraniana en un tren de Charlotte, Estados Unidos

La joven de 23 años salió de Ucrania después de la invasión rusa para escapar de la guerra y la muerte la encontró en medio de un hecho violento en Estados Unidos.

    Este es el momento previo al ataque contra la joven Iryna Zarutska. FOTO CAPTURA DE PANTALLA
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Iryna Zarutska era una refugiada ucraniana que vivía en Estados Unidos. Se ganaba la vida como cajera en una pizerría, abordó un tren para regresar a casa y en el trayecto fue asesinada: el crimen ha sido calificado como de odio. Un hombre, con antecedentes penales, la apuñaló.

La joven de 23 años revisaba su teléfono celular mientras el tren –en la ciudad de Charlotte– avanzaba. En el puesto de atrás estaba un hombre con buzo rojo, fue identificado como Decarlos Brown.

Lea más: Casa Blanca aceptaría análisis grafológico de la supuesta carta de Trump a Epstein, mientras el presidente dijo “no es mi firma”

El sospechoso sacó un cuchillo de su bolsillo, miró por la ventana y después a la ciudadana ucraniana. Se levantó y apuñaló a la joven en el cuello. La mujer se llevó sus manos al rostro y después se desplomó.

Zarutska murió en el tren. Varios pasajeros trataron de socorrerla, pero fue insuficiente. El señalado criminal sería responsable de actuar con premeditación.

Es que el hombre tiene múltiples antecedentes penales por robo a mano armada y hasta ingreso a viviendas.

Entérese: Trump “lamenta profundamente” que Israel atacara a Hamás en Catar

El crimen reforzó la teoría del Gobierno del presidente Donald Trump, quien pide el despliegue de militares en ciudades como Los Ángeles y Washington para tratar de contener el crimen.

Vi Lyles, alcaldesa de Charlotte, aseguró que el crimen ocurrió porque el sistema judicial permitió que Brown quedara en libertad, aun cuando carga con un amplio historial criminal, condenadas y enfermedades mentales.

Zarutska dejó Ucrania en agosto de 2022, seis meses después de la invasión rusa, para escapar de la guerra. Un hecho violento terminó con su vida en Estados Unidos.

“El hombre que mató tan violentamente a la bella joven originaria de Ucrania, que vino a América en busca de paz y seguridad, debería obtener un juicio ‘rápido’ (¡no hay ninguna duda!) y recibir LA PENA DE MUERTE”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

