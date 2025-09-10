Atención: se aplazó el partido entre Águilas Doradas y DIM de este viernes en Rionegro

El compromiso por la undécima fecha de la Liga Betplay entre Águilas Doradas y DIM, previsto para este viernes a las 6:00 de la tarde, fue aplazado, según lo confirmaron los voceros del club de Rionegro.
Según declaraciones de Fernando Salazar, CEO de Águilas Doradas, el aplazamiento se da debido a que la administración municipal de Rionegro y en especial el alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea decidió priorizar por seguridad de los aficionados la intervención de la cubierta del estadio Alberto Grisales.