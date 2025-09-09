Trump “lamenta profundamente” que Israel atacara a Hamás en Catar

El presidente Donald Trump “lamenta profundamente” que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en Catar, “un aliado de Estados Unidos”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos avisó a Catar en cuanto supo que las fuerzas israelíes estaban atacando la residencia donde se encontraban los líderes de Hamás en Doha, reveló la portavoz.

Lea también: Israel bombardeó edificio en Qatar para tratar de “eliminar a líderes de Hamás”

“Bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, declaró Karoline Leavitt a la prensa.

Haber atacado este lugar “deja una muy mala impresión” a Trump, precisó, agregando sin embargo que “eliminar a Hamás” es “un objetivo loable”.

“El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz” añadió la portavoz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado en Jerusalén que la guerra en Gaza puede terminar “inmediatamente” si Hamás acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump.