Tras el cierre de la cocina, Andrés Carne de Res asegura que sigue abierto para los clientes

Tras versiones que circularon en la mañana de este miércoles, el restaurante Andrés Carne de Res aclaró que su sede en la calle 82, en Bogotá, continúa operando con normalidad y no se encuentra cerrada. La empresa confirmó que el martes recibió una inspección del Ministerio de Trabajo que se prolongó por más de ocho horas. Como resultado, la entidad ordenó una medida preventiva en un área puntual de la cocina del tercer piso, relacionada con ajustes en seguridad y salud en el trabajo, según aclaró el establecimiento en un comunicado. Entérese: El Congreso no está dispuesto a que el Presupuesto de 2026 salga por decreto “Nuestro restaurante no está cerrado. Las puertas de Andrés D.C. siguen abiertas para recibirlos con la misma alegría de siempre, mientras en paralelo avanzamos con los ajustes y recomendaciones del Ministerio”, señaló la compañía en un comunicado oficial. No obstante, tal y como lo informó EL COLOMBIANO, el Ministerio solo ordenó el cierre inmediato de la cocina principal de la sede de Andrés Carne de Res, ubicada en la calle 82 de Bogotá.

FOTO CORTESÍA MINTRABAJO

La administración del restaurante dijo que la medida no implica el cierre de la operación general ni la suspensión del servicio al público. Además, destacó que ya se está trabajando en los planes de mejora exigidos. “El cumplimiento de la Ley es un principio de Andrés D.C. Situaciones involuntarias como las sucedidas, que afectan a nuestro mayor activo que son nuestros clientes y empleados, nos comprometen aún más con el proceso permanente de revisión y mejora constante”, agregó la empresa.

¿Qué pasó con Andrés Carne de Res?