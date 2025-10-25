¿Sabotaje a la iglesia? Cardenal venezolano señaló a Maduro de impedirle ir a misa por santo

El cardenal Baltazar Porras, crítico del gobierno venezolano, denunció el sábado que un “despliegue militar” inusual le impidió llegar a una misa en una localidad del oeste del país donde nació el recién canonizado santo José Gregorio Hernández. Porras enumeró varios obstáculos desde la cancelación de su vuelo hasta el desvío del aterrizaje en el aeropuerto cercano a la población de Isnotú, en el estado Trujillo, por supuestos problemas climáticos. La terminal a donde fue desviado fue militarizada. Le puede interesar: Maduro pidió quitarle la nacionalidad venezolana al opositor Leopoldo López: se trata de una medida anticonstitucional “Llama la atención que sucedan este tipo de cosas, que no haya una libertad de que uno como ciudadano pueda moverse de un sitio para otro y con un despliegue militar que pareciera que estuviéramos tramando quién sabe qué”, dijo Porras, de 81 años, en un video en Instagram.

Porras dijo la víspera de la canonización que la situación en Venezuela es “moralmente inaceptable”. Se refirió entonces a “la merma del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza” y “la militarización como forma de gobierno”. Días más tarde, Maduro lo acusó de conspirar contra la canonización del ahora santo. El cardenal relató que en principio recibió información sobre una llamada del viceministro de Cultos a la Conferencia Episcopal de Venezuela en la que advertían la inconveniencia de su viaje a Isnotú “porque tenían noticias de disturbios”. Luego recibió un mensaje que indicaba la suspensión del vuelo en la aerolínea estatal Conviasa. “Nos fuimos dando cuenta de que algo extraño estaba pasando”, afirmó. Pese a ello, Porras logró embarcar en una aeronave privada. Ya en el aire los pilotos fueron notificados que debían desviarse al aeropuerto de Barquisimeto (estado Lara, oeste) porque había “vientos muy fuertes” que obligaron al supuesto cierre del aeropuerto de Valera, vecino de Isnotú. En esta terminal dice que estuvieron “rodeados de una cantidad de militares armados, hasta los dientes”. Posteriormente, Porras y sus cuatro acompañantes contrataron un vehículo para retomar el viaje por tierra, pero la empresa de transporte “fue vetada por la fuerza pública”, añadió. “Tuvimos que volver (a Caracas) en medio de un despliegue militar, realmente inusitado, sin tener ninguna explicación”, dijo. La Iglesia católica canceló una gran misa en Caracas por la canonización del “médico de los pobres” en medio del cruce entre Maduro y Porras.