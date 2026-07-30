El misterio de Bernarda Vera, la mujer desaparecida en la dictadura de Pinochet que localizaron 50 años después

La dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990) estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos, altamente documentadas por organismos nacionales e internacionales.
Durante ese periodo se registraron miles de víctimas. Según informes oficiales, al menos 3.200 personas fueron asesinadas o permanecen desaparecidas por motivos políticos, mientras que cerca de 28.000 fueron víctimas de prisión política y torturas, según revela la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
Aunque han pasado cinco décadas desde el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura, algunos casos aún siguen generando interrogantes. Uno de ellos es el de Bernarda Vera, una mujer de 80 años que fue localizada con vida en Argentina después de haber figurado durante años entre las personas detenidas desaparecidas durante el régimen de Pinochet.