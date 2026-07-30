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El misterio de Bernarda Vera, la mujer desaparecida en la dictadura de Pinochet que localizaron 50 años después

La adulta mayor pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y fue detenida por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile el 10 de octubre de 1973.

  • FOTOS: Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile - captura de video CHV Noticias
    FOTOS: Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile - captura de video CHV Noticias
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
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La dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990) estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos, altamente documentadas por organismos nacionales e internacionales.

Durante ese periodo se registraron miles de víctimas. Según informes oficiales, al menos 3.200 personas fueron asesinadas o permanecen desaparecidas por motivos políticos, mientras que cerca de 28.000 fueron víctimas de prisión política y torturas, según revela la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Aunque han pasado cinco décadas desde el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura, algunos casos aún siguen generando interrogantes. Uno de ellos es el de Bernarda Vera, una mujer de 80 años que fue localizada con vida en Argentina después de haber figurado durante años entre las personas detenidas desaparecidas durante el régimen de Pinochet.

Y es que este lunes se conocieron los resultados de una prueba de ADN que acreditó con un 99,9999% de probabilidad la identidad de esta adulta mayor, quien perteneció al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una organización fundada en 1965 y con amplia presencia en zonas rurales de Chile.

Vera fue detenida por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile el 10 de octubre de 1973 —cuando tenía 27 años— en la localidad de Trafún, en la zona de Valdivia. Para ese entonces tenía una hija de cinco años, quien tras la desaparición de su madre quedó al cuidado de sus abuelos.

Ella es Bernarda Vera cuando tenía 27 años. FOTO: Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile
Ella es Bernarda Vera cuando tenía 27 años. FOTO: Archivo Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile

Durante 51 años buscaron a Bernarda Vera y llegó a creerse que había sido asesinada durante la dictadura. Sin embargo, su paradero comenzó a esclarecerse en 2024 a partir de una investigación de la periodista Pascale Bonnefoy, realizada en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026).

La periodista comenzó a recopilar testimonios de víctimas y sobrevivientes vinculados al MIR en Neltume, en el sur de Chile. En esa investigación preguntó por una mujer a quien políticamente llamaban “Anita”, pero encontró relatos que no coincidían entre sí y que abrieron nuevas interrogantes sobre su destino.

Algunos testimonios recogidos por Bonnefoy señalaban que Vera había sido condenada a muerte, pero que habría logrado salir de Chile en 1973 con destino a Argentina, aprovechando la cercanía fronteriza entre ambos países.

Esta investigación permitió que el juez Álvaro Mesa reabriera un expediente para seguir la pista de la mujer localizada en Miramar, provincia de Buenos Aires. Los resultados de las pruebas de ADN confirmaron su identidad y establecieron que se trataba de Bernarda Vera.

Se dice que tras salir de Chile habría llegado primero a Suecia como refugiada política, donde tuvo dos hijos. Más tarde se trasladó a Argentina, país en el que tuvo un tercer hijo y donde finalmente fue ubicada cinco décadas después de su desaparición.

El hallazgo de Bernarda Vera abrió una nueva arista judicial, puesto que su familia recibió beneficios de reparación económica otorgados por el Estado chileno durante las décadas en que ella figuró como detenida desaparecida.

De tal manera que se investiga la entrega de dichos pagos a su madre e hija y si existió alguna irregularidad que pudiera constituir un delito, como un eventual fraude al fisco.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Bernarda Vera y por qué fue considerada una detenida desaparecida en Chile?
Bernarda Vera es una mujer chilena que fue detenida en 1973 durante la dictadura de Augusto Pinochet y que durante más de cinco décadas fue considerada una persona detenida desaparecida. Fue arrestada por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile el 10 de octubre de 1973 en Trafún, región de Valdivia, cuando tenía 27 años y pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
¿Cómo se confirmó que la mujer encontrada en Argentina era Bernarda Vera?
La identidad de Bernarda Vera fue confirmada mediante una prueba de ADN que estableció una probabilidad del 99,9999%. El examen permitió acreditar que la adulta mayor localizada en Miramar, provincia de Buenos Aires, era la misma mujer que había sido registrada como detenida desaparecida durante la dictadura chilena.
¿Dónde fue encontrada Bernarda Vera después de 51 años de desaparición?
Bernarda Vera fue localizada con vida en Miramar, una localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Su paradero comenzó a esclarecerse en 2024 a partir de una investigación periodística vinculada al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia de Chile.
¿Qué pasó con Bernarda Vera después de salir de Chile durante la dictadura de Pinochet?
Según los testimonios recopilados durante la investigación, Bernarda Vera habría salido de Chile en 1973 rumbo a Argentina y posteriormente habría llegado a Suecia como refugiada política. Allí habría tenido dos hijos y más adelante se habría trasladado nuevamente a Argentina, donde tuvo un tercer hijo.
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