Bill Gates acusa a Elon Musk de “matar a niños pobres”

Bill Gates no tuvo pelos en la lengua. En entrevista con The New York Times, el multimillonario se dirigió con nombre propio a uno de sus compañeros de éxito empresarial y económico, Elon Musk, para criticarlo.

Según Gates, Musk está “involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo”, y lo involucró indirectamente con los recortes presupuestales de USAID, la agencia estadounidense encargada de financiar proyectos no militares alrededor del mundo. “Y todo porque no fue a una fiesta aquel fin de semana”, afirmó.