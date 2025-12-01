Bolivia eliminó el requisito de visa para turistas de Estados Unidos, Israel y otros países, ¿qué hay detrás?

Bolivia anunció la eliminación del requisito de visa para ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, en medio del cambio de rumbo diplomático de la nueva administración del presidente Rodrigo Paz.
La medida revierte una política migratoria vigente desde 2008 y busca atraer nuevamente a los visitantes.
El canciller boliviano Fernando Aramayo confirmó que esta decisión “es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad”, afirmó.