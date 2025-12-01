x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Bolivia eliminó el requisito de visa para turistas de Estados Unidos, Israel y otros países, ¿qué hay detrás?

Desde que el nuevo presidente Rodrigo Paz asumió su cargo en Bolivia, el mandatario restableció sus relaciones con Estados Unidos tras más de una década.

  • El Gobierno boliviano aseguró que el país dejó de percibir “más de 80 millones de dólares en ingresos” debido a la imposición de visas. FOTO: Getty
    El Gobierno boliviano aseguró que el país dejó de percibir “más de 80 millones de dólares en ingresos” debido a la imposición de visas. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Bolivia anunció la eliminación del requisito de visa para ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, en medio del cambio de rumbo diplomático de la nueva administración del presidente Rodrigo Paz.

La medida revierte una política migratoria vigente desde 2008 y busca atraer nuevamente a los visitantes.

El canciller boliviano Fernando Aramayo confirmó que esta decisión “es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad”, afirmó.

Según Aramayo, el requisito de visa impuesto a varios países hace más de una década fue una medida “ideológica y antieconómica” que generó un “daño” para Bolivia.

El presidente Rodrigo Paz también respaldó el anuncio y aseguró que las restricciones migratorias aplicadas durante los gobiernos anteriores provocaron pérdidas significativas.

En un mensaje publicado en la red social X, sostuvo que el país dejó de percibir “más de 80 millones de dólares en ingresos” debido a las visas, un requisito que calificó como “un instrumento administrativo que terminó perjudicando al país en lugar de beneficiarlo”.

Paz recordó que Bolivia y Perú tenían cifras de turismo similares hace tres décadas. “En 1994 Bolivia recibía alrededor de 340.000 turistas, mientras que Perú recibía 390.000, cifras muy cercanas. Sin embargo, con el paso de los años la brecha se amplió enormemente: en 2024 Bolivia recibió menos de 1 millón de visitas, de las cuales una parte corresponde a comerciantes fronterizos; el turismo real ronda apenas 650.000 visitantes”, señaló.

Puede leer: “Así no me quieran”: Petro desafió a Estados Unidos diciendo que viajará a ese país

Agregó que, en contraste, “Perú alcanzó 3.5 millones de turistas internacionales. Esto demuestra que, pese a que Bolivia administró más de 60.000 millones de dólares en 20 años para impulsar distintos sectores, incluyendo el turismo, los resultados no estuvieron a la altura”.

El Ministerio de Turismo respaldó las cifras del mandatario y destacó que desde 2007, cuando se impuso la visa a ciudadanos estadounidenses y posteriormente a otros viajeros, Bolivia perdió alrededor de “900 millones de dólares”.

“La experiencia regional e internacional muestra que el ingreso libre de turistas mejora los ingresos de sectores como gastronomía, hotelería, artesanías y guías”, afirmó.

El Gobierno también confirmó que trabaja para lograr el retiro del visado Schengen para ciudadanos bolivianos. Aramayo señaló que este proceso se proyecta para el “mediano plazo”.

“Hay que devolverle confianza al mundo en el sentido de que Bolivia es un país apto y seguro para visitar y que los bolivianos también somos gente que, cuando viajamos, hacemos turismo y comercio, respetando las normas”, añadió.

Este giro en la política migratoria ocurre luego de que el presidente Paz anunciara en noviembre la reanudación del vínculo diplomático de alto nivel con Estados Unidos, una relación que estuvo suspendida desde 2008 cuando el entonces mandatario Evo Morales expulsó al embajador estadounidense.

Tras dos décadas de gobiernos de izquierda, el centroderechista asumió a inicios de noviembre como presidente de Bolivia.

Puede leer: Petro se mete a la tensión de EE.UU. y Venezuela al cuestionar la advertencia de Trump sobre espacio aéreo

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida