Choque de titanes en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro rumbo a una nueva batalla electoral

El continente americano parece transitar hacia la derecha. La reciente victoria de Abelardo De la Espriella en Colombia marcó un punto de inflexión que ahora se suma a gobiernos conservadores en países como Estados Unidos (Donald Trump), El Salvador (Nayib Bukele), Chile (José Antonio Kast), Ecuador (Daniel Noboa), Argentina (Javier Milei) y posiblemente Perú con la eventual proclamación de Keiko Fujimori como presidenta. Por ahora surge una duda sobre el futuro político de Venezuela y Brasil, países que todavía cuentan con gobiernos asociados a la izquierda. En el caso venezolano, la presidenta encargada Delcy Rodríguez asumió el liderazgo tras la captura de Nicolás Maduro, mientras que en Brasil continúa al frente del Gobierno Luiz Inácio Lula da Silva.

No obstante, en una reciente conversación con miembros del Grupo de los Siete (G-7), Lula aseguró que nunca ha pertenecido a ninguna ideología, una declaración que ha generado debate en distintos sectores políticos. Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), le preguntó si había llegado al poder en 2002 identificándose como un dirigente de izquierda. Lula respondió: “Nunca me consideré una figura de izquierdas. Fui un dirigente sindical que cultivó una estrecha relación con los movimientos sindicales de Alemania, Italia y con la UGT de España”.

Lula se ha mostrado preocupado no solo porque su intención es lograr la reelección, sino también porque en las elecciones presidenciales competirá contra un estrecho aliado de Donald Trump y el hijo de un expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente enfrenta problemas con la justicia por presuntamente liderar una organización criminal que planeó un intento de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro es quizá la principal piedra en el zapato del mandatario brasileño. Aunque las encuestas muestran un escenario competitivo, un reciente sondeo de la consultora CNT/MDA reveló que Lula tendría el 49,3 % de la intención de voto para las elecciones presidenciales, mientras que el hijo del expresidente de derecha obtendría el 36,8%. Ese mismo escenario pareció darse en Colombia, donde Iván Cepeda, considerado el heredero político de Gustavo Petro, lideraba las encuestas durante buena parte de la campaña... pero el ganador de las elecciones terminó siendo Abelardo De la Espriella.