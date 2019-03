Ébola, el brote rebelde que vuelve a enlutar al Congo

República Democrática del Congo no solo vive el brote de ébola, sino que el país también está sumido en el conflicto. El pasado miércoles hombres armados atacaron el Centro de Tratamiento del Ébola (ETC), que está ubicado en la provincia de Kivu del Norte, dejando a un policía fallecido. Durante el fin de semana grupos armados provocaron un incendio en otro centro de atención, prendiendo fuego a las instalaciones y a los vehículos. Muchos de los casos sospechosos de ébola, así como los miembros del personal congoleño, huyeron de la zona a causa del ataque. El ETC es manejado por el Ministerio de Sanidad del Congo y la organización Médicos Sin Fronteras.