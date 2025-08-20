Mejoran las condiciones de ‘Epa Colombia’: fue trasladada a una guarnición militar

El caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, dio un giro inesperado. Tras varios fallos judiciales que cerraban la puerta a cualquier beneficio y la mantenían en la cárcel El Buen Pastor, el Inpec avaló su traslado a la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde cumplirá la condena de cinco años que le fue impuesta por vandalizar una estación de TransMilenio durante las protestas en la capital del país.
La solicitud del traslado fue presentada por su defensa y recibió el visto bueno después de varias gestiones ante el Ministerio de Justicia. De hecho, el propio ministro Eduardo Montealegre estuvo al tanto de las conversaciones, en un proceso que se extendió por meses.