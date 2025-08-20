Mejoran las condiciones de ‘Epa Colombia’: fue trasladada a una guarnición militar

El caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, dio un giro inesperado. Tras varios fallos judiciales que cerraban la puerta a cualquier beneficio y la mantenían en la cárcel El Buen Pastor, el Inpec avaló su traslado a la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde cumplirá la condena de cinco años que le fue impuesta por vandalizar una estación de TransMilenio durante las protestas en la capital del país. La solicitud del traslado fue presentada por su defensa y recibió el visto bueno después de varias gestiones ante el Ministerio de Justicia. De hecho, el propio ministro Eduardo Montealegre estuvo al tanto de las conversaciones, en un proceso que se extendió por meses.

“Ella tiene problemas de seguridad en la cárcel. Cuando hay problemas de seguridad, la ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes. No es un caso difícil, porque hay amenazas muy serias contra ella”, explicó Montealegre en su momento. El caso de ‘Epa Colombia’ ha generado un amplio debate jurídico y mediático. Fue condenada por terrorismo, delito que no permite beneficios como la casa por cárcel. La Corte Suprema confirmó la pena, pese a que varios expertos han considerado desproporcionada la imputación hecha por la Fiscalía, la cual Barrera aceptó tras un acuerdo con su abogado. Puede leer: Esta es la historia judicial que llevó a la cárcel a ‘Epa Colombia’ Desde entonces, la empresaria ha mostrado arrepentimiento, indemnizó a las víctimas y ha documentado su proceso de resocialización a través de redes sociales. Hoy es una exitosa emprendedora del sector de productos capilares y recientemente se convirtió en madre junto a su pareja.