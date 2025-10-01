Perturbador: buscan a hombre que decapitó a un león marino que ya estaba muerto en California, EE. UU.

Un hombre que le cortó la cabeza a un león marino ya estando muerto es buscado con urgencia por las autoridades policiales y ambientales en Estados Unidos, donde un incidente similar se registró hace menos de un año.
Los oficiales afirmaron que un hombre de mediana edad utilizó un cuchillo de caza para decapitar el león marino en California, en el oeste del país, durante el pasado mes de julio, y ofrecen una recompensa de 20.000 dólares a quien lo entregue a la justicia.