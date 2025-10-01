Perturbador: buscan a hombre que decapitó a un león marino que ya estaba muerto en California, EE. UU.

Un hombre que le cortó la cabeza a un león marino ya estando muerto es buscado con urgencia por las autoridades policiales y ambientales en Estados Unidos, donde un incidente similar se registró hace menos de un año. Le puede interesar: Capturaron en Perú a alias Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple feminicidio que conmocionó a Argentina Los oficiales afirmaron que un hombre de mediana edad utilizó un cuchillo de caza para decapitar el león marino en California, en el oeste del país, durante el pasado mes de julio, y ofrecen una recompensa de 20.000 dólares a quien lo entregue a la justicia.

“Después de cortar la cabeza de un león marino, la colocó en una bolsa con cierre y se fue en un modelo nuevo de Cadillac Escalade”, informó la oficina de pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA Fisheries), este martes 30 de septiembre. El hombre, descrito como blanco, calvo y con barba, y entre los 50 y 60 años, degolló al animal en la playa Point Pinos, a unos 130 kilómetros al sur de San Francisco. El perturbador incidente es el segundo del tipo en la región.

En Navidad del año pasado, a unos 96 kilómetros del norte de San Francisco, un veinteañero también le arrancó la cabeza a un pinnípedo, la puso en una bolsa de plástico, y huyó en una bicicleta eléctrica. Es ilegal acosar, cazar, capturar o matar especies marinas en Estados Unidos, dicta la ley federal. Los leones marinos de California son una de las seis especies del mamífero, y son vistos con frecuencia en la costa oeste de América del Norte.

La agencia aseguró que el león marino ya estaba muerto cuando el hombre le cortó la cabeza, pero no se ha determinado la causa de la muerte. FOTO: Getty