Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EE. UU. y convertirla en una “nación más favorecida”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer para bajar el precio de algunos medicamentos en el país.

El republicano no precisó los productos farmacéuticos que se incluyen en este pacto, pero indicó que el mismo otorga a Pfizer una exención por tres años de los aranceles farmacéuticos impuestos por Trump recientemente.

Este anuncio se enmarca en el plan del presidente de alcanzar acuerdos con las farmacéuticas para fijar precios de “nación más favorecida”, es decir, que los medicamentos cuesten el precio más bajo que pagan otros países desarrollados.

La Casa Blanca también anunció que lanzará una página web, llamada TrumpRx, en la que se podrán adquirir medicamentos a precios bajos.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, calificó el acuerdo como un gran logro, aunque, como Trump, no dio detalles del pacto. Mientras tanto, la compañía de medicamentos subía un 5% en Wall Street tras el anuncio.