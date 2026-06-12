No es su internet: usuarios reportan caída mundial de Facebook e Instagram

Miles de usuarios alrededor del mundo están reportando fallas en los servicios de Facebook e Instagram, dos plataformas pertenecientes al universo digital de Meta.

Para el caso de la red social Facebook, los usuarios han denunciado a través de plataformas como Down Detector dificultad para entrar a sus cuentas y problemas para cargar el contenido.

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Los internautas han reportado que inclusive en algunos casos la aplicación ni siquiera muestra la opción para iniciar sesión. En la lista de fallas comunes está la expulsión inesperada de los usuarios de sus perfiles mientras navegaban por la red social.

Respecto al feed, se ha detectado una demora extrema al intentar actualizar el muro de noticias para ver contenido nuevo y en algunos dispositivos el servidor principal de la plataforma no carga y muestra mensajes técnicos.

Por el lado de Instagram, los usuarios informan que no se muestran las publicaciones y existe una imposibilidad de actualizar el contenido del muro.