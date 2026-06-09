Cámaras trampa captaron antílopes “muy raros” en una región de Kenia, África, donde se consideraban extintos

El hallazgo inesperado y reciente de ejemplares de bongo de montaña en el bosque de Maasai Mau, una especie rara en zona desprotegida legalmente, rompió con los esquemas científicos y abrió una nueva vía para salvar a la especie de la extinción total. Le puede interesar: Masticando hielo y comiendo chocolate: así sobrevivió seis días solo en la “zona de la muerte” del Everest Un sistema de cámaras trampa ocultas en un fragmento de bosque remanente en Maasai Mau, Kenia, África, registró la presencia de bongos de montaña (Tragelaphus eurycerus), una especie de antílope “increíblemente rara”. Este avistamiento ha conmocionado a los expertos locales, ya que se creía firmemente que el animal se encontraba extinto en dicha región.

El enigma del bongo de montaña

Hasta este momento, la comunidad científica estimaba que las únicas poblaciones supervivientes habitaban de forma exclusiva en un área protegida localizada a 200 kilómetros de distancia de este nuevo punto de localización. Los bongos están catalogados como los antílopes forestales más grandes de todo el continente africano. Su morfología se caracteriza por un pelaje de color castaño rojizo, acompañado de finas rayas blancas verticales y unos característicos cuernos largos en espiral. De acuerdo con datos aportados por la Asociación Británica e Irlandesa de Zoológicos y Acuarios (Biaza), la entidad encargada de oficializar y distribuir públicamente los registros visuales, su extrema rareza y timidez natural dificultan severamente las tareas ordinarias de seguimiento y monitoreo en el terreno.

Captan imágenes de un bongo de montaña en Kenia y reabren la esperanza para el antílope más amenazado. FOTO: Cortesía Chester Zoo y MBP

Amenazas humanas y vulnerabilidad animal: Diferencias clave en la protección legal

Durante su etapa de desarrollo, los bongos jóvenes son altamente vulnerables ante depredadores naturales como las serpientes (pitones), los leopardos, las hienas y, en determinados escenarios, los leones, según describe la Fundación para la Vida Silvestre Africana. Pese a estos factores biológicos, la mayor amenaza que pesa sobre la supervivencia de la especie proviene directamente de las actividades humanas. El bongo de tierras bajas, según Biaza, sigue siendo víctima constante de la caza con trampas debido a la creciente explotación forestal de carácter comercial. Desde la fundación mencionada explicaron los motivos de su retroceso demográfico. “Son el principal objetivo de los safaris de caza turística en África central, y la demanda ha aumentado durante la última década. La caza indiscriminada y a gran escala ha exterminado por completo a esta especie en algunas zonas”. Por este motivo, la obtención de las pruebas en este fragmento boscoso específico “es una noticia importantísima”, afirmó de manera contundente Tommaso Sandri, conservacionista del zoológico de Chester y miembro activo del Consejo Asesor de Mountain Bongo Project (MBP), la única organización internacional de conservación dedicada con exclusividad a proteger al bongo. El especialista destacó una diferencia jurídica e institucional crucial respecto a los avistamientos previos. “A diferencia de Aberdares (donde se había registrado antes), Maasai Mau no es un parque nacional, y la reaparición del bongo podría impulsar a las organizaciones a reforzar la protección de la especie”, agregó Sandri.

Científicos confirman que el bongo fotografiado por sensores automáticos es un ejemplar identificado hace años. FOTO: Cortesía Chester Zoo y MBP

Nuevas evidencias y esperanzas de futuro

Los guardaparques pertenecientes al MBP confirmaron con anterioridad que es muy probable que queden menos de 40 ejemplares de bongo viviendo en Aberdares. Ante esta cifra crítica, la sorpresiva aparición de este espécimen en la zona de Maasai Mau sumó nuevas esperanzas para evitar la desaparición del mamífero. Las imágenes procesadas mostraron a un macho adulto que ya había sido plenamente identificado por primera vez en el año 2018 por el propio doctor Sandri, quien sugirió que, si este individuo ha logrado permanecer completamente oculto durante años, existe la posibilidad real de que otros bongos se encuentren habitando en el mismo sector forestal. “La emoción en el campamento fue increíble cuando vimos las fotos por primera vez”, recordó Oscar Dyer, director de operaciones del MPB, al evocar el instante del hallazgo, durante un evento público realizado hace poco. “Esta imagen es el resultado de años de arduo trabajo de nuestros guardabosques sobre el terreno en uno de los bosques más inaccesibles de Kenia. Volver a ver un bongo aquí es increíblemente emocionante y refuerza nuestra determinación de continuar la búsqueda, proteger este bosque y encontrar indicios de la presencia de más bongos en la zona”, detalló.

Preservación de la diversidad genética