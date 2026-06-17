Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Nuevos detalles de la detención del activista Beto Coral en Miami, ¿Marco Rubio dio la orden?

El activista y excandidato del Pacto Histórico fue arrestado este 16 de junio en Arizona, Estados Unidos.

  • El activista cercano al Pacto Histórico, Beto Coral, mostrando afiches contra De la Espriella en Miami. Foto: Redes sociales.
    El activista cercano al Pacto Histórico, Beto Coral, mostrando afiches contra De la Espriella en Miami. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) detuvo en la tarde-noche de este martes 16 de junio en Arizona al activista y excandidato al Congreso del Pacto Histórico Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral. ¿Cuáles son los nuevos detalles?

Según El Reporte Coronell de Caracol Radio, uno de los agentes que lo arrestó le habría preguntado qué hizo, Coral dijo que “ha cumplido la ley” y el agente le habría dicho que su orden de arresto provendría del secretario de Estado Marco Rubio.

Según narró ese programa, los agentes que lo detuvieron le habrían dicho que sería trasladado a la prisión estatal de Florence, Arizona, de mínima seguridad, aunque Coral apelaría para ver si puede esperar una decisión de posible deportación en libertad.

Le puede interesar: “Cada uno debe hacer su lista de amigos, articularla al esquema y sacarlos a votar”: polémico cierre de campaña de Cepeda en Turbo

De acuerdo con lo que el activista dijo por teléfono, le mostraron sus armas, pero se tranquilizaron porque él les informó que venía con su hijo menor de edad.

Lo llevaron a su casa, le permitieron buscar sus documentos de solicitud de asilo (puesto que está en un proceso de asilo político en Estados Unidos) y su permiso de trabajo, que puede ser revocado en cualquier momento.

El periodista Daniel Coronell, quien lidera el reporte, alertó inicialmente sobre la ejecución de la medida por parte de las autoridades migratorias y detalló las condiciones en las que se produjo la retención del creador de contenido, quien, además de su activismo político, trabajaba prestando servicios de conducción en ese país.

“Atención: El activista colombiano Beto Coral me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo, que es menor de edad”, informó el periodista este martes.

El Reporte Coronell dio a conocer un video en el que se ve a agentes federales: “en este momento está en mi casa el ICE, los agentes federales, me están llevando. Un abrazo para todos, sabía que iba a pasar esto en cualquier momento y no podemos arrodillarnos, en lo absoluto nos vamos a arrodillar”, se ve decir a Coral.

¿ICE o HSI?

Sin embargo, en uno de los videos compartidos se ven agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), no del ICE. Se trata de una entidad que tiene autoridades legales amplias para realizar investigaciones criminales federales.

Estas pueden ser, según su página web oficial, sobre el movimiento transfronterizo ilegal de personas, bienes, dinero, tecnología y otros tipos de contrabando a través de Estados Unidos.

La información también expone que dichas autoridades se utilizan para investigar delitos transfronterizos como terrorismo, amenazas para la seguridad nacional, contrabando de narcóticos, contrabando de pandillas trasnacionales, explotación infantil, contrabando humano y trata de personas, lavado de activos, violaciones de derechos humanos, entre otros.

Activismo contra Abelardo de la Espriella

En días pasados, Coral estuvo en la Florida con afiches de Abelardo de la Espriella, donde incluso se ve uno con la foto del candidato diciendo “ayudará a deportarlos a todos” y otros con las caras de David Murcia, responsable por la estafa de DMG, y Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, ambos clientes del candidato cuando ejercía el derecho.

Ahora bien, De la Espriella fue abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez en un caso en el que Coral tuvo que retractarse por sus afirmaciones; lo había señalado de tener vínculos con el Clan del Golfo y las Águilas Negras.

“No tengo prueba alguna de que el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez es el comandante o líder de las llamadas Águilas Negras o el Clan del Golfo. Tampoco tengo prueba de que el expresidente Uribe haya sido o sea el líder un grupo paramilitar en Colombia. Asimismo, no tengo prueba de que el expresidente haya cometido delito alguno. Por esos motivos, me retracto de todas las afirmaciones sin base que hice en su contra”, sostuvo en una intervención de apenas 29 segundos que divulgó en su cuenta de Twitter en 2023.

Beto Coral tuvo que retractarse de sus declaraciones contra el expresidente Uribe después de un litigio de tres años que tuvo lugar en Estados Unidos, no en Colombia; como lleva años radicado en ese país, era competencia de la justicia gringa estudiar ese caso.

“El señor Coral citó al expresidente Uribe a una deposición, a un interrogatorio, el presidente entregó cuánto le fue pedido. Antes de someterse a esa deposición, el señor Coral ha presentado esta retractación”, explicó el entonces De la Espriella.

Cabe recordar que el hoy candidato De la Espriella ha recibido el apoyo de la administración de Donald Trump y este 16 de junio hizo una publicación en la que escribió: “habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura lex, sed lex...coming soon (la ley es dura, pero es la ley... pronto)”.

En ella hay dos imágenes, una denominada “Tigre señal” y otra “El Quitavisas”, como se autonombró el subsecretario de Estado Christopher Landau ante las denuncias de De la Espriella a políticos colombianos por supuesta compra de votos. Con esas, dijo que EE. UU. impondría sanciones y les quitaría las visas a quienes busquen influir en ellas con este delito electoral.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos